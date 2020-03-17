Все правительство Польши ушло на карантин из-за министра с коронавирусом

Польское правительство начало работу в карантинном режиме после того как у министра окружающей среды Михала Вося обнаружили коронавирус. В таком режиме все министры будут работать до получения результатов тестов на коронавирус.

Такие меры были приняты в соответствии с процедурами, определенными главным санитарным инспектором Польши, сообщает RMF24.

Важно Эвакуация украинцев из Польши: что известно

"Вчера вечером все министры, собравшиеся на последнем заседании правительства, были подвергнуты стандартному обследованию, которому подвергаются все, кто имел контакт с зараженным", – заявил представитель правительства Петр Мюллер.

Результаты тестов должны быть известны 17 марта. До того момента присутствовавшие на последнем заседании министры работают в общепринятом карантинном режиме.

Что известно о зараженном коронавирусе министре

Министр окружающей среды Вось сообщил 16 марта вечером, что после обнаружения 15 марта коронавируса у работника Государственного лесоводства, с которым он контактировал, министр был помещен в карантин и прошел обследование. Тест на коронавирус дал положительный результат.

Я чувствую себя хорошо. Спасибо медицинским работникам и выражаю солидарность со всеми больными,

– заявил министр.

Что известно о коронавирус в Польше?

В Польше обнаружено 177 случаев заболевания коронавирусом. От недуга умерли 4 человека.

Правила профилактики поронавирусу / Инфографика 24 канала