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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19
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      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Все правительство Польши ушло на карантин из-за министра с коронавирусом

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      Польское правительство начало работу в карантинном режиме после того как у министра окружающей среды Михала Вося обнаружили коронавирус. В таком режиме все министры будут работать до получения результатов тестов на коронавирус.

      Такие меры были приняты в соответствии с процедурами, определенными главным санитарным инспектором Польши, сообщает RMF24.

      Важно Эвакуация украинцев из Польши: что известно

      "Вчера вечером все министры, собравшиеся на последнем заседании правительства, были подвергнуты стандартному обследованию, которому подвергаются все, кто имел контакт с зараженным", – заявил представитель правительства Петр Мюллер.

      Результаты тестов должны быть известны 17 марта. До того момента присутствовавшие на последнем заседании министры работают в общепринятом карантинном режиме.

      Что известно о зараженном коронавирусе министре

      Министр окружающей среды Вось сообщил 16 марта вечером, что после обнаружения 15 марта коронавируса у работника Государственного лесоводства, с которым он контактировал, министр был помещен в карантин и прошел обследование. Тест на коронавирус дал положительный результат.

      Я чувствую себя хорошо. Спасибо медицинским работникам и выражаю солидарность со всеми больными,
      – заявил министр.

      Что известно о коронавирус в Польше?
      В Польше обнаружено 177 случаев заболевания коронавирусом. От недуга умерли 4 человека.

      профілактика коронавірусу як не заразитися коронавірусомПравила профилактики поронавирусу / Инфографика 24 канала

      Внеочередное заседание Рады по кадровым вопросам: онлайн-трансляция
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости политики Новости Польши
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