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      Весь уряд Польщі пішов на карантин через міністра з коронавірусом

      - Читать новость на русском
      Уряд Польщі пішов на карантин через міністра з коронавірусом / gazetaprawna.pl

      Польський уряд почав роботу в карантинному режимі після того як у міністра навколишнього середовища Міхала Вося виявили коронавірус. В такому режимі всі міністри працюватимуть до отримання результатів тестів на коронавірус.

      Такі заходи були вжиті відповідно до процедур, визначених головним санітарним інспектором Польщі, повідомляє RMF24.

      Важливо Евакуація українців з Польщі: що відомо

      "Вчора ввечері всі міністри, присутні на останньому засіданні уряду, були піддані стандартним обстеженням, яким піддаються всі, хто мав контакт з зараженим", – заявив представник уряду Пьотр Мюллер.

      Результати тестів повинні бути відомі 17 березня. До того моменту присутні на останньому засіданні міністри працюють у загальноприйнятому карантинному режимі.

      Що відомо про зараженого коронавірусом міністра

      Міністр навколишнього середовища Вось повідомив 16 березня ввечері, що після виявлення 15 березня коронавірусу у працівника Державного лісівництва, з яким він контактував, міністр був поміщений в карантин і пройшов обстеження. Тест на коронавірус дав позитивний результат.

      Я почуваюся добре. Дякую медичним працівникам і висловлюю солідарність з усіма хворими,
      – заявив міністр.

      Що відомо про коронавірус у Польщі? У Польщі виявлено 177 випадків захворювання на коронавірус. Від недуги померли 4 людей.

      профілактика коронавірусу як не заразитися коронавірусом
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини політики Новини Польщі
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