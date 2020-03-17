Весь уряд Польщі пішов на карантин через міністра з коронавірусом

Польський уряд почав роботу в карантинному режимі після того як у міністра навколишнього середовища Міхала Вося виявили коронавірус. В такому режимі всі міністри працюватимуть до отримання результатів тестів на коронавірус.

Такі заходи були вжиті відповідно до процедур, визначених головним санітарним інспектором Польщі, повідомляє RMF24.

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"Вчора ввечері всі міністри, присутні на останньому засіданні уряду, були піддані стандартним обстеженням, яким піддаються всі, хто мав контакт з зараженим", – заявив представник уряду Пьотр Мюллер.

Результати тестів повинні бути відомі 17 березня. До того моменту присутні на останньому засіданні міністри працюють у загальноприйнятому карантинному режимі.

Що відомо про зараженого коронавірусом міністра

Міністр навколишнього середовища Вось повідомив 16 березня ввечері, що після виявлення 15 березня коронавірусу у працівника Державного лісівництва, з яким він контактував, міністр був поміщений в карантин і пройшов обстеження. Тест на коронавірус дав позитивний результат.

Я почуваюся добре. Дякую медичним працівникам і висловлюю солідарність з усіма хворими,

– заявив міністр.

Що відомо про коронавірус у Польщі? У Польщі виявлено 177 випадків захворювання на коронавірус. Від недуги померли 4 людей.



Правила профілактики поронавірусу / Інфографіка 24 каналу