Все самолеты в компании Ryanair не старше 5 лет, – эксперт

В компании Ryanair весь флот стандартизированный – самолеты Boeing 737 одной модели. Такое решение позволяет удешевить их обслуживание.

Об этом в прямом эфире 24 канала сообщил секретарь Общественного совета при Госавиаслужбе Богдан Долинце.

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Эксперт отметил, что если компания управляет одним типом судна, то все операции унифицируются и позволяют оперативно и качественно обслуживать самолеты компании. Также новые самолеты тратят меньше топлива, они значительно экономичнее и позволяют уменьшить дополнительные расходы. Также Долинце отметил, что самолеты, которые использует компания Ryanair, не старше 5 лет.

Это обусловлено тем, что после 5 лет пользования самолет доходит до того периода, когда нужно использовать дорогие формы его обслуживания. После окончания этого срока компания передает летательные аппараты лизингодателю, а тот в свою очередь перепродает их тем фирмам, которые готовы взять на себя ответственность за такие расходы. Тогда компания закупает или вновь берет в лизинг новые самолеты,

– отметил Богдан Долинце.

Как компания Ryanair будет осуществлять свои перевозки и станут ли украинцы путешествовать больше – смотрите в интервью с Богданом Долинце.