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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018
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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Всі літаки в компанії Ryanair не старше 5 років, – експерт

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У компанії Ryanair весь флот стандартизований – літаки Boeing 737 однієї моделі. Таке рішення дозволяє здешевити їх обслуговування.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу повідомив секретар Громадської ради при Державіаслужбі Богдан Долінце.

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Експерт зазначив, що якщо компанія управляє одним типом судна, то всі операції уніфікуються та дозволяють оперативно та якісно обслуговувати літаки компанії. Також нові літаки витрачають менше палива, вона значно економічніші та дозволяють зменшити додаткові витрати. Також Долінце наголосив, що літаки, які використовує компанія Ryanair, не старше 5 років.

Це зумовлено тим, що після 5 років користування літак доходить до того періоду, коли потрібно використовувати дорогі форми його обслуговування. Після закінчиння цього терміну компанія передає літальні апарати лізингодавцю, а та в свою чергу перепродує їх тим фірмам, які готові взяти на себе відповідальність за такі видатки. Тоді компанія закуповує або знову бере в лізинг нові літаки,
– зазначив Богдан Долінце.

Як компанія Ryanair здійснюватиме свої перевезення та чи стануть українці подорожувати більше – дивіться в інтерв'ю з Богданом Долінце.

Теги: Новини України Ryanair авіація Подорожі
Джерело: 24 Канал
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