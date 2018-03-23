12:58
23 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-1°C
1°C -13°C
  • субота
    2°C -14°C
  • неділя
    2°C -13°C
  • понеділок
    3°C -10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін
Вєсті Кремля
23:54, 22 березня
Вєсті.UA. Герой України і терорист Савченко. Саакашвілі готує туфлі до України
Вєсті.UA
23:35, 22 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Магія вінілових платівок
Згадати все
00:32, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Ryanair може запустити внутрішні рейси в Україні та польоти з нових українських міст

341 Читать новость на русском
Ryanair може запустити внутрішні рейси в Україні
Ryanair може запустити внутрішні рейси в Україні

Ірландський лоукост-авіаперевізник Ryanair вивчить можливість відкриття нових баз в Україні, крім Львова і Києва, а також можливість запуску внутрішніх рейсів.

Про це заявив під час прес-конференції з нагоди підписання угоди про відкриття рейсів з Києва та Львова CEO Ryanair Майкл О'Лірі.

Читайте також: Ryanair офіційно зайшов в Україну: коли та звідки літатиме лоукост

"Ми будемо вивчати можливість відкриття внутрішніх рейсів. Будемо сподіватися що це станеться не в настільки віддаленому майбутньому. Будемо говорити навіть про відкриття баз не тільки в Києві та у Львові, а також в інших містах України", – заявив Майкл О’Лірі.

До слова, іспанський лоукост Vueling може розпочати польоти зі Львова.

Чому такий ажіотаж навколо Ryanair в Україні? Авіакомпанія Ryanair є найбільшою бюджетною авіакомпанією в Європі. Вартість квитків переважно є набагато нижчою, ніж в компаній, які літають з України.

Лоукост Ryanair мав зайти в Україну з жовтня 2017 року. Літаки ірландської авіакомпанії мали здійснювати рейси з аеропортів Києва та Львова до низки європейських країн за досить привабливими бюджетними цінами. Проте 10 липня на офіційному сайті лоукосту з’явилося повідомлення про те, що Ryanair йде із України через недотримання раніше досягнутої угоди із Міністерством інфраструктури України та посадовцями аеропорту "Бориспіль". Переговори тривали досі.

Теги: Новини України Новини політики Ryanair авіація
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому переміг Путін: версія західних ЗМІ
сьогодні, 12:01 Чому переміг Путін: версія західних ЗМІ
Наталія Лебідь 559
Вибори президента Росії: офіційні результати голосування
сьогодні, 12:00 Вибори президента Росії: офіційні результати голосування
17113
Історія газових війн України: коли все почалося та чим закінчиться
сьогодні, 11:00 Історія газових війн України: коли все почалося та чим закінчиться
Віталій Дейнега 395
Улюблені ведучі прогнозу погоди: апетитні півкулі і декольте до пупка
сьогодні, 09:10 Улюблені ведучі прогнозу погоди: апетитні півкулі і декольте до пупка
Настя Сукач 1698
За Фрейдом: пам'ять праотця сепаратизму вшанували вкраденим на окупованих територіях
сьогодні, 08:38 За Фрейдом: пам'ять праотця сепаратизму вшанували вкраденим на окупованих територіях
Олексій Чибісов 1185
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук