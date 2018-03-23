Ryanair може запустити внутрішні рейси в Україні та польоти з нових українських міст

Ірландський лоукост-авіаперевізник Ryanair вивчить можливість відкриття нових баз в Україні, крім Львова і Києва, а також можливість запуску внутрішніх рейсів.

Про це заявив під час прес-конференції з нагоди підписання угоди про відкриття рейсів з Києва та Львова CEO Ryanair Майкл О'Лірі.

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"Ми будемо вивчати можливість відкриття внутрішніх рейсів. Будемо сподіватися що це станеться не в настільки віддаленому майбутньому. Будемо говорити навіть про відкриття баз не тільки в Києві та у Львові, а також в інших містах України", – заявив Майкл О’Лірі.

До слова, іспанський лоукост Vueling може розпочати польоти зі Львова.

Чому такий ажіотаж навколо Ryanair в Україні? Авіакомпанія Ryanair є найбільшою бюджетною авіакомпанією в Європі. Вартість квитків переважно є набагато нижчою, ніж в компаній, які літають з України.



Лоукост Ryanair мав зайти в Україну з жовтня 2017 року. Літаки ірландської авіакомпанії мали здійснювати рейси з аеропортів Києва та Львова до низки європейських країн за досить привабливими бюджетними цінами. Проте 10 липня на офіційному сайті лоукосту з’явилося повідомлення про те, що Ryanair йде із України через недотримання раніше досягнутої угоди із Міністерством інфраструктури України та посадовцями аеропорту "Бориспіль". Переговори тривали досі.