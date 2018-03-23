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ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

Ryanair может запустить внутренние рейсы в Украине и полеты из новых украинских городов

89 Читати новину українською
Ryanair может запустить внутренние рейсы в Украине
Ryanair может запустить внутренние рейсы в Украине

Ирландский лоукост-авиаперевозчик Ryanair изучит возможность открытия новых баз в Украине, кроме Львова и Киева, а также возможность запуска внутренних рейсов.

Об этом заявил во время пресс-конференции по случаю подписания соглашения об открытии рейсов из Киева и Львова CEO Ryanair Майкл О'Лири.

Читайте также: Ryanair официально зашел в Украину: когда и откуда будет летать лоукост

"Мы будем изучать возможность открытия внутренних рейсов. Будем надеяться, что это произойдет не в столь отдаленном будущем. Будем говорить даже об открытии баз не только в Киеве и Львове, а также в других городах Украины", – заявил Майкл О'Лири.

К слову, испанский лоукост Vueling может начать полеты из Львова.

Почему такой ажиотаж вокруг Ryanair в Украине? Авиакомпания Ryanair является крупнейшей бюджетной авиакомпанией в Европе. Стоимость билетов в основном намного ниже, чем у компаний, которые летают из Украины.

Лоукост Ryanair должен был зайти в Украину с октября 2017 года. Самолеты ирландской авиакомпании должны были совершать рейсы из аэропортов Киева и Львова в ряд европейских стран по весьма привлекательным бюджетным ценам. Однако 10 июля на официальном сайте лоукоста появилось сообщение о том, что Ryanair уходит из Украины из-за несоблюдения ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины и должностными лицами аэропорта "Борисполь". Переговоры продолжались до сих пор.

Теги: Новости Украины Новости политики авиация Ryanair
Источник: 24 Канал
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