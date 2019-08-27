Все в дыму: амазонские пожары показали из космоса – фото
Масштабные пожары в бассейне Амазонки продолжают бушевать. Проблема привлекла внимание международных лидеров. Они предлагают свою помощь в тушении крупных возгораний. Дым от них видно даже из космоса.
Снимками поделился итальянский астронавт Лука Пармитано. Сделал их на борту Международной космической станции и обнародовал в Twitter.
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Дым тянется на тысячи километров. Это дым от лесных пожаров в Амазонии, вызванных деятельностью человека,
– подписал изображение Пармитано.
Фото действительно впечатляют. Плотность дыма настолько велика, что он даже напоминает облака.
Важно! Сейчас в Амазонии зафиксированы по меньшей мере 40 тысяч отдельных пожаров. С каждым днем площадь возгораний только продолжает расти. В 2019 году пожаров в бассейне Амазонки – рекордное количество: 78,4 тысячи. Президент Бразилии Джейрах Болсонару на днях отдал распоряжение военным принять участие в тушении возгораний. Так, воду на тропический лес начали сбрасывать военные самолеты. Однако у пилотов возникают с этим трудности из-за очень густого дыма.
Почему пожары в Амазонии являются угрозой для всей планеты?
Потому что в бассейне Амазонки расположен самый большой тропический лес мира. Его еще называют "зелеными легкими планеты". Дело в том, что в нем содержится жизненно важный запас углерода. Он замедляет темпы глобального потепления. Масштабные пожары в Южной Америке могут повлечь необратимые климатические изменения.