Все в диму: амазонські пожежі показали з космосу – фото

Масштабні пожежі в басейні Амазонки продовжують вирувати. Проблема привернула увагу міжнародних лідерів. Вони пропонують свою допомогу у гасінні великих займань. Дим від них видно навіть з космосу.

Знімками поділився італійський астронавт Лука Пармітано. Зробив він їх на борту Міжнародної космічної станції та оприлюднив у Twitter.

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Дим тягнеться на тисячі кілометрів. Це дим від лісових пожеж в Амазонії, які спричинені діяльністю людини,

– підписав зображення Пармітано.

Фото й справді вражають. Густина диму настільки велика, що він навіть нагадує хмари.

Il fumo, visibile per migliaia di chilometri, di decine e decine di incendi dolosi nella foresta amazzonica. #noplanetB #MissionBeyond pic.twitter.com/WAuHyBnlgt — Luca Parmitano (@astro_luca) August 26, 2019

Важливо! Наразі в Амазонії зафіксовано щонайменше 40 тисяч окремих пожеж. З кожним днем площа займань лише продовжує зростати. У 2019 році пожеж в басейні Амазонки – рекордна кількість: 78,4 тисячі. Президент Бразилії Джейр Болсонаро днями віддав розпорядження військовим взяти участь у гасінні займань. Так, воду на тропічний ліс почали скидати військові літаки. Проте у пілотів виникають з цим труднощі через дуже густий дим.

Чому пожежі в Амазонії є загрозою для цілої планети? Бо у басейні Амазонки розташований найбільший тропічний ліс світу. Його ще називають "зеленими легенями планети". Річ у тім, що у ньому міститься життєво важливий запас вуглецю. Він уповільнює темпи глобального потепління. Масштабні пожежі в Південній Америці можуть спричинити незворотні кліматичні зміни.