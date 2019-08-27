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      Все в диму: амазонські пожежі показали з космосу – фото

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      Пожежі у тропічних лісах Амазонії видно з космосу
      Пожежі у тропічних лісах Амазонії видно з космосу / Фото із соцмереж

      Масштабні пожежі в басейні Амазонки продовжують вирувати. Проблема привернула увагу міжнародних лідерів. Вони пропонують свою допомогу у гасінні великих займань. Дим від них видно навіть з космосу.

      Знімками поділився італійський астронавт Лука Пармітано. Зробив він їх на борту Міжнародної космічної станції та оприлюднив у Twitter.

      Актуально: Масштабні пожежі в Амазонії: президент Бразилії відмовився від допомоги G7

      Дим тягнеться на тисячі кілометрів. Це дим від лісових пожеж в Амазонії, які спричинені діяльністю людини,
      – підписав зображення Пармітано.

      Фото й справді вражають. Густина диму настільки велика, що він навіть нагадує хмари.

      Важливо! Наразі в Амазонії зафіксовано щонайменше 40 тисяч окремих пожеж. З кожним днем площа займань лише продовжує зростати. У 2019 році пожеж в басейні Амазонки – рекордна кількість: 78,4 тисячі. Президент Бразилії Джейр Болсонаро днями віддав розпорядження військовим взяти участь у гасінні займань. Так, воду на тропічний ліс почали скидати військові літаки. Проте у пілотів виникають з цим труднощі через дуже густий дим.

      Чому пожежі в Амазонії є загрозою для цілої планети? Бо у басейні Амазонки розташований найбільший тропічний ліс світу. Його ще називають "зеленими легенями планети". Річ у тім, що у ньому міститься життєво важливий запас вуглецю. Він уповільнює темпи глобального потепління. Масштабні пожежі в Південній Америці можуть спричинити незворотні кліматичні зміни.

      blog_ava
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      Теги: Пожежа Бразилія Надзвичайні ситуації
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