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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Все виновные в сбитии самолета МАУ в Иране будут наказаны, – Зеленский

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      Зеленский заверил, что виновные в катастрофе самолета МАУ в Иране будут наказаны / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что все виновные в сбитии пассажирского самолета МАУ в Иране будут наказаны.

      Об этом глава государства сказал в своем обращении относительно ситуации с катастрофой самолета МАУ в Тегеране.

      Главное: Украинский самолет сбили ракеты Ирана, погибло 176 человек: последние новости, фото, видео

      По его словам, во время телефонного разговора с иранским президентом Хасаном Рухани они договорились, что "никто не открутится".

      Все виновные будут наказаны. Мы вернем украинцам не только ощущение безопасности и справедливости, но и уверенность, что Украина всегда будет вас защищать, в каком уголке планеты вы бы не были,
      – сказал Зеленский.

      Офис Генпрокурора Украины возбудил дело по факту убийства наших граждан.

      Глава государства добавил, что всех погибших в авиакатастрофе украинцев вернут на Родину, чтобы родные могли с ними попрощаться. Во время разговора с Рухани Зеленский призвал иранскую сторону как можно быстрее идентифицировать тела украинцев и вернуть их на следующей неделе – до 19 января.

      Хто з українців загинув під час катастрофи літака МАУ
      Кто из украинцев погиб во время катастрофы самолета МАУ / инфографика 24 канала

      Также Кабмин предоставит семьям жертв кастрофы финансовую помощь.

      Государство также всячески способствовать получению ими компенсаций от перевозчика, страховых компаний и Ирана,
      – подытожил Зеленский.

      Обращение Зеленского о сбитии самолета МАУ в Иране: видео

       

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: кратко о главном

      • Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.
      • На борту находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (все украинцы). Никто из них не выжил.
      • Иран сначала заявил, что трагедия произошла из-за технических проблем самолета. Однако президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, так как за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.
      • Впоследствии разведки США, Канады, Нидерландов и Великобритании заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.
      • 11 января Иран официально сообщил, что его военные случайно сбили пассажирский самолет МАУ. Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции.
      • Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани. Последний извинился перед украинцами за сбивание самолета МАУ и заверил, что расследование катастрофы будет открытым и справедливым.

      авіакатастрофа мау в ірані
      Авиакатастрофа МАУ в Иране / карта 24 канала

      Ракета попала в кабину пилотов, они погибли сразу, – СНБО о катастрофе МАУ
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране МАУ Жертвы Владимир Зеленский авиация Офис генпрокурора Расследования
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