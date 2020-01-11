Все виновные в сбитии самолета МАУ в Иране будут наказаны, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что все виновные в сбитии пассажирского самолета МАУ в Иране будут наказаны.

Об этом глава государства сказал в своем обращении относительно ситуации с катастрофой самолета МАУ в Тегеране.

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По его словам, во время телефонного разговора с иранским президентом Хасаном Рухани они договорились, что "никто не открутится".

Все виновные будут наказаны. Мы вернем украинцам не только ощущение безопасности и справедливости, но и уверенность, что Украина всегда будет вас защищать, в каком уголке планеты вы бы не были,

– сказал Зеленский.

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Глава государства добавил, что всех погибших в авиакатастрофе украинцев вернут на Родину, чтобы родные могли с ними попрощаться. Во время разговора с Рухани Зеленский призвал иранскую сторону как можно быстрее идентифицировать тела украинцев и вернуть их на следующей неделе – до 19 января.



Кто из украинцев погиб во время катастрофы самолета МАУ / инфографика 24 канала

Также Кабмин предоставит семьям жертв кастрофы финансовую помощь.

Государство также всячески способствовать получению ими компенсаций от перевозчика, страховых компаний и Ирана,

– подытожил Зеленский.

Обращение Зеленского о сбитии самолета МАУ в Иране: видео

Авиакатастрофа МАУ в Иране: кратко о главном

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.

На борту находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (все украинцы). Никто из них не выжил.

Иран сначала заявил, что трагедия произошла из-за технических проблем самолета. Однако президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, так как за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.

Впоследствии разведки США, Канады, Нидерландов и Великобритании заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.

11 января Иран официально сообщил, что его военные случайно сбили пассажирский самолет МАУ. Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани. Последний извинился перед украинцами за сбивание самолета МАУ и заверил, что расследование катастрофы будет открытым и справедливым.



Авиакатастрофа МАУ в Иране / карта 24 канала