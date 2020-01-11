Усі винні в збитті літака МАУ в Ірані будуть покарані, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що усі винні в збитті пасажирського літака МАУ в Ірані будуть покарані. Офіс генпрокурора вже відкрив кримінальну справу через трагедію.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні щодо ситуації з катастрофою літака МАУ в Тегерані.

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За його словами, під час телефонної розмови з іранським президентом Хасаном Рухані вони домовились, що "ніхто не відкрутиться".

Усі винні будуть покарані. Ми повернемо українцям не лише відчуття безпеки та справедливості, а й упевненість, що Україна завжди буде вас захищати, в якому куточку планети ви б не були,

– сказав Зеленський.

Офіс Генпрокурора України вже порушив справу за фактом вбивства наших громадян.

Глава держави додав, що усіх загиблих в авіакатастрофі українців повернуть на Батьківщину, щоб рідні могли з ними попрощатися. Під час розмови з Рухані Зеленський закликав іранську сторону якнайшвидше ідентифікувати тіла українців та повернути їх наступного тижня – до 19 січня.



Хто з українців загинув під час катастрофи літака МАУ / інфографіка 24 каналу

Також Кабмін надасть сім'ям жертв кастрофи фінансову допомогу.

Держава також всіляко сприятиме отриманню ними компенсацій від перевізника, страхових компаній та Ірану,

– підсумував Зеленський.

Звернення Зеленського щодо збиття літака МАУ в Ірані: відео

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне

Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.

На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.

Іран спочатку заявив, що трагедія сталася через технічні проблеми літака. Проте президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.

Згодом розвідки США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.

11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили пасажирський літак МАУ. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

Згодом Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Ірану Хасаном Рухані. Останній вибачився перед українцями за збиття літака МАУ та запевнив, що розслідування катастрофи буде відкритим і справедливим.



Авіакатастрофа МАУ в Ірані / карта 24 каналу