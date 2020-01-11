Усі винні в збитті літака МАУ в Ірані будуть покарані, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський запевнив, що усі винні в збитті пасажирського літака МАУ в Ірані будуть покарані. Офіс генпрокурора вже відкрив кримінальну справу через трагедію.
Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні щодо ситуації з катастрофою літака МАУ в Тегерані.
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За його словами, під час телефонної розмови з іранським президентом Хасаном Рухані вони домовились, що "ніхто не відкрутиться".
Усі винні будуть покарані. Ми повернемо українцям не лише відчуття безпеки та справедливості, а й упевненість, що Україна завжди буде вас захищати, в якому куточку планети ви б не були,
– сказав Зеленський.
Офіс Генпрокурора України вже порушив справу за фактом вбивства наших громадян.
Глава держави додав, що усіх загиблих в авіакатастрофі українців повернуть на Батьківщину, щоб рідні могли з ними попрощатися. Під час розмови з Рухані Зеленський закликав іранську сторону якнайшвидше ідентифікувати тіла українців та повернути їх наступного тижня – до 19 січня.
Хто з українців загинув під час катастрофи літака МАУ / інфографіка 24 каналу
Також Кабмін надасть сім'ям жертв кастрофи фінансову допомогу.
Держава також всіляко сприятиме отриманню ними компенсацій від перевізника, страхових компаній та Ірану,
– підсумував Зеленський.
Звернення Зеленського щодо збиття літака МАУ в Ірані: відео
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне
- Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.
- На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.
- Іран спочатку заявив, що трагедія сталася через технічні проблеми літака. Проте президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.
- Згодом розвідки США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.
- 11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили пасажирський літак МАУ. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
- Згодом Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Ірану Хасаном Рухані. Останній вибачився перед українцями за збиття літака МАУ та запевнив, що розслідування катастрофи буде відкритим і справедливим.