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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Усі винні в збитті літака МАУ в Ірані будуть покарані, – Зеленський

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      Зеленський запевнив, що винні у катастрофі літака МАУ в Ірані будуть покарані / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський запевнив, що усі винні в збитті пасажирського літака МАУ в Ірані будуть покарані. Офіс генпрокурора вже відкрив кримінальну справу через трагедію.

      Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні щодо ситуації з катастрофою літака МАУ в Тегерані.

      Головне: Український літак збили ракети Ірану, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео

      За його словами, під час телефонної розмови з іранським президентом Хасаном Рухані вони домовились, що "ніхто не відкрутиться".

      Усі винні будуть покарані. Ми повернемо українцям не лише відчуття безпеки та справедливості, а й упевненість, що Україна завжди буде вас захищати, в якому куточку планети ви б не були,
      – сказав Зеленський.

      Офіс Генпрокурора України вже порушив справу за фактом вбивства наших громадян.

      Глава держави додав, що усіх загиблих в авіакатастрофі українців повернуть на Батьківщину, щоб рідні могли з ними попрощатися. Під час розмови з Рухані Зеленський закликав іранську сторону якнайшвидше ідентифікувати тіла українців та повернути їх наступного тижня – до 19 січня.

      Хто з українців загинув під час катастрофи літака МАУ
      Хто з українців загинув під час катастрофи літака МАУ / інфографіка 24 каналу

      Також Кабмін надасть сім'ям жертв кастрофи фінансову допомогу.

      Держава також всіляко сприятиме отриманню ними компенсацій від перевізника, страхових компаній та Ірану,
      – підсумував Зеленський.

      Звернення Зеленського щодо збиття літака МАУ в Ірані: відео

       

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне

      • Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.
      • На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.
      • Іран спочатку заявив, що трагедія сталася через технічні проблеми літака. Проте президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.
      • Згодом розвідки США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.
      • 11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили пасажирський літак МАУ. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
      • Згодом Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Ірану Хасаном Рухані. Останній вибачився перед українцями за збиття літака МАУ та запевнив, що розслідування катастрофи буде відкритим і справедливим.

      авіакатастрофа мау в ірані
      Авіакатастрофа МАУ в Ірані / карта 24 каналу

      США теж винні: Росія розкритикувала Іран за визнання своєї провини в авіакатастрофі
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України авіація Жертви Володимир Зеленський Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран Офіс генпрокурора МАУ Розслідування Новини політики
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