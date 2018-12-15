Все зависит от вас, – Порошенко обратился к участникам Объединительного собора

Президент Украины Петр Порошенко призывает участников Объединительного собора Украинской православной церкви договориться, выбрать предстоятеля и утвердить Устав новой церкви.

Об этом глава государства написал в своем Twitter.

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Обращаюсь непосредственно к участникам Собора, к иерархам церквей. Теперь от вас и только от вас зависит будущее Украины, наша свобода, наша государственная и духовная независимость от России. Вам предстоит принять Устав и выбрать Предстоятеля, а Томос уже ждет его на Фанаре,

– заявил Порошенко.

По его словам, священнослужители всех патриархатов должны объясниться и договориться о единой поместной церкви ради Украины.

"Поэтому ради Господа и Украины примите наиболее разумные и взвешенные решения. Верю, что Вы – правильные люди, в правильное время, в правильном месте. Желаю объединительному собору успешной работы", – добавил президент.

Также Порошенко подчеркнул, что Украинская православная церковь никогда не будет канонической территорией Русской православной церкви.

Звертаюся безпосередньо до учасників Собору, до ієрархів церков. Тепер від вас і лише від вас залежить майбутнє України, наша свобода, наша державна і духовна незалежність від Росії. Вам належить ухвалити Статут і обрати Предстоятеля, а Томос вже чекає на нього на Фанарі. — Петро Порошенко (@poroshenko) 15 грудня 2018 р.

Напомним, 15 декабря в Софии Киевской начался Объединительный собор по созданию Украинской православной церкви, на котором должны выбрать Предстоятеля Единой поместной церкви. В нем примут участие 192 делегата, среди которых 30 – представители Украинской православной церкви Московского патриархата. Главу Украинской православной церкви будут выбирать в два тура.

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