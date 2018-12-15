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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Все залежить від вас, – Порошенко звернувся до учасників Об'єднавчого собору

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      Порошенко звернувся до учасників Об'єднавчого собору
      Порошенко звернувся до учасників Об'єднавчого собору / Фото з відкритих джерел

      Президент України Петро Порошенко закликає учасників Об'єднавчого собору української православної церкви домовитися, обрати предстоятеля і затвердити Статут нової церкви.

      Про це глава держави написав у своєму Twitter.

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      Звертаюся безпосередньо до учасників Собору, до ієрархів церков. Тепер від вас і лише від вас залежить майбутнє України, наша свобода, наша державна і духовна незалежність від Росії. Вам належить ухвалити Статут і обрати Предстоятеля, а Томос вже чекає на нього на Фанарі,
      – заявив Порошенко.

      За його словами, священослужителі усіх патріархатів мають порозумітися та домовитися щодо Єдиної помісної церкви заради України.

      "Тому заради Господа і України ухваліть найбільш розумні і зважені рішення. Вірю, що Ви – правильні люди, в правильний час, в правильному місці. Бажаю Об'єднавчому собору успішної роботи", – додав президент.

      Також, Порошенко підкреслив, що Українська православна церква ніколи не буде канонічною територією Російської православної церкви.

       

      Нагадаємо, 15 грудня у Софії Київській розпочався Об'єднавчий собор щодо створення Української православної церкви, на якому мають обрати Предстоятеля Єдиної помісної церкви. У ньому візьмуть участь 192 делегати, серед яких 30 – представники Української православної церкви Московського патріархату. Очільника Української православної церкви обиратимуть у два тури.

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Єдина помісна церква Томос Релігія Новини політики Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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