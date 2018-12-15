Все залежить від вас, – Порошенко звернувся до учасників Об'єднавчого собору

Президент України Петро Порошенко закликає учасників Об'єднавчого собору української православної церкви домовитися, обрати предстоятеля і затвердити Статут нової церкви.

Про це глава держави написав у своєму Twitter.

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Звертаюся безпосередньо до учасників Собору, до ієрархів церков. Тепер від вас і лише від вас залежить майбутнє України, наша свобода, наша державна і духовна незалежність від Росії. Вам належить ухвалити Статут і обрати Предстоятеля, а Томос вже чекає на нього на Фанарі,

– заявив Порошенко.

За його словами, священослужителі усіх патріархатів мають порозумітися та домовитися щодо Єдиної помісної церкви заради України.

"Тому заради Господа і України ухваліть найбільш розумні і зважені рішення. Вірю, що Ви – правильні люди, в правильний час, в правильному місці. Бажаю Об'єднавчому собору успішної роботи", – додав президент.

Також, Порошенко підкреслив, що Українська православна церква ніколи не буде канонічною територією Російської православної церкви.

Звертаюся безпосередньо до учасників Собору, до ієрархів церков. Тепер від вас і лише від вас залежить майбутнє України, наша свобода, наша державна і духовна незалежність від Росії. Вам належить ухвалити Статут і обрати Предстоятеля, а Томос вже чекає на нього на Фанарі. — Петро Порошенко (@poroshenko) 15 грудня 2018 р.

Нагадаємо, 15 грудня у Софії Київській розпочався Об'єднавчий собор щодо створення Української православної церкви, на якому мають обрати Предстоятеля Єдиної помісної церкви. У ньому візьмуть участь 192 делегати, серед яких 30 – представники Української православної церкви Московського патріархату. Очільника Української православної церкви обиратимуть у два тури.

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