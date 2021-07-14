В зале парламента зарегистрировались 316 нардепов. Без обсуждения приняли 2 законопроекта, а тогда спикер Дмитрий Разумков объявил заседание закрытым.

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Что одобрили

  • Изменения в закон "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, о гарантиях прав украинских и иностранных инвесторов", – законопроект № 5141.
  • Изменения в раздел XI "Переходные положения" Закона Украины "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировки органической продукции" – законопроект № 5440.

Рада собиралась в третий раз за неделю