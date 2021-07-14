У залі парламенту зареєструвались 316 нардепів. Без обговорення ухвалили 2 законопроєкти, а тоді спікер Дмитро Разумков оголосив засідання закритим.

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Що схвалили

  • Зміни до закону про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, щодо гарантій прав українських та іноземних інвесторів" – законопроєкт № 5141.
  • Зміни до розділу XI "Перехідні положення" Закону України "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції" – законопроєкт № 5440.

Рада збиралась втретє за тиждень