У залі парламенту зареєструвались 316 нардепів. Без обговорення ухвалили 2 законопроєкти, а тоді спікер Дмитро Разумков оголосив засідання закритим.
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Що схвалили
- Зміни до закону про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, щодо гарантій прав українських та іноземних інвесторів" – законопроєкт № 5141.
- Зміни до розділу XI "Перехідні положення" Закону України "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції" – законопроєкт № 5440.
Рада збиралась втретє за тиждень
- Парламент провів вже третє засідання за тиждень.
- Наприклад, 13 липня не підтримали законопроєкт №5596, що передбачає легалізацію медичного канабісу. Однак схвалили законопроєкт про криміналізацію контрабанди. Також у другому читанні проголосували за ініціативу, яка передбачає ліквідацію Укроборонпрому.
- Також парламент збирався на засідання вранці 14 липня. Тоді нардепи перейменували День захисника України та підтримали законопроєкт про реформу ВРП.