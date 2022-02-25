Проверять людей будет Служба безопасности Украины совместно с другими силовыми подразделениями. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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Чиновник напомнил, что в Киеве сегодня были обезврежены несколько диверсионных групп. Есть информация и о диверсантах из других городов.

Людей призывают зарисовывать метки

Власти Ровно призвали людей проверить крыши домов. КГГА также призвала жителей Киева проверить свои крыши.

Если в подъезде, на крыше, рядом с домами есть неизвестные лица, теги, метки, нужно сразу проинформировать правоохранителей и зарисовать.

Обратите внимание! Украинцам напомнили не забывать носить с собой паспорта. А также следует относиться с пониманием к проверкам документов на улицах.