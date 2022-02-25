Перевірятиме людей Служба безпеки України спільно з іншими силовими підрозділами. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
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Чиновник нагадав, що в Києві сьогодні було знешкоджено кілька диверсійних груп. Є інформація і про диверсантів з інших міст.
Людей закликають замальовувати мітки
Влада Рівного закликала людей перевірити дахи будинків. КМДС також закликала жителів Києва перевірити свої дахи.
Якщо у під'їзді, на даху, поряд з будинками є невідомі особи, позначки, мітки, потрібно одразу проінформувати правоохоронців та замалювати.