Во всех областях на западе Украины воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили в западных регионах Украины. Людей просят спускаться в укрытие.

Опасность обстрелов с воздуха в Волынской, Ровненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Об этом сообщили 4 апреля примерно в 14:50.

Важно Что делать, если раздается тревожная сирена и как защититься от обстрелов

Власти и спасательные службы призывают не игнорировать сигналы оповещения воздушной тревоги. Это может спасти вам жизнь.

Как действовать

Людей просят быть спокойными и немедленно идти к ближайшему укрытию. В доме следует выключить свет, газ и воду. Если есть возможность, то сообщить о тревоге соседям и помочь спуститься в укрытие больным и пожилым людям.

Стоит иметь с собой документы, еду, лекарства и мобильный телефон.



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