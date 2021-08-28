Последний самолет для гражданского населения заберет на борт только тех британцев, которые сейчас находятся в аэропорту Кабула. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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В Великобритании осталось еще несколько самолетов

Командующий британских вооруженных сил Ник Картер заявил, что в Афганистане есть еще несколько британских самолетов. Их количество он не уточнил, однако отметил, что их надо использовать для последней эвакуации гражданских лиц и для того, чтобы военные смогли также покинуть страну.

Именно из-за нехватки времени и самолетов правительству пришлось принять такое решение. Все британцы, которые не смогли до сегодняшнего дня попасть в аэропорт Кабула, останутся в Афганистане. Сколько людей потеряет возможность покинуть захваченную террористами страну – неизвестно.

Обратите внимание! 28 августа, кроме Великобритании, эвакуацию из Кабула прекратила Франция. За почти 2 недели страна приняла более 2600 афганцев и вернула домой около 400 своих граждан. Сейчас французское правительство ведет переговоры с талибами о возможности помощи афганцам, которые хотят покинуть свою страну.

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