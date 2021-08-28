Останній літак для цивільного населення забере на борт лише тих британців, які зараз перебувають в аеропорті Кабула. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес.

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У Великої Британії залишилося ще декілька літаків

Командувач британських збройних сил Нік Картер заявив, що в Афганістані ще є декілька британських літаків. Їхню кількість він не уточнив, однак зазначив, що їх треба використати для останньої евакуації цивільних громадян та для того, щоб військові змогли також покинути країну.

Саме через брак часу та літаків уряду довелося ухвалити таке рішення. Усі британці, які не змогли до сьогоднішнього дня потрапити в аеропорт Кабула, залишаться в Афганістані. Скільки людей втратить можливість покинути захоплену терористами країну – невідомо.

Зверніть увагу! 28 серпня, окрім Великої Британії, евакуацію з Кабула припинила Франція. За майже 2 тижні країна прийняла понад 2600 афганців та повернула додому біля 400 своїх громадян. Зараз французький уряд веде перемовини з талібами про можливість допомоги афганцям, які бажають покинути свою країну.

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