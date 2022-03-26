Во всех западных областях Украины воздушная тревога
26 марта 2022 , 21:16Читати новину українською
В 8 западных регионах Украины воздушная тревога. Просим жителей этих областей немедленно перейти в укрытие.
Отметим, что это не обучающая тревога. Советуем отнестись к ситуации серьезно и перейти в безопасное место.
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В каких регионах Украины воздушная тревога:
- Ивано-Франковская область,
- Волынская область,
- Львовская область,
- Черновицкая область,
- Закарпатская область,
- Ровенская область,
- Тернопольская область,
- Хмельницкая область.