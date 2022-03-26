Во всех западных областях Украины воздушная тревога

26 марта 2022 , 21:16
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В 8 западных регионах Украины воздушная тревога. Просим жителей этих областей немедленно перейти в укрытие.

 

Отметим, что это не обучающая тревога. Советуем отнестись к ситуации серьезно и перейти в безопасное место.

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В каких регионах Украины воздушная тревога:

  1. Ивано-Франковская область,
  2. Волынская область,
  3. Львовская область,
  4. Черновицкая область,
  5. Закарпатская область,
  6. Ровенская область,
  7. Тернопольская область,
  8. Хмельницкая область.

 

 

Автор: Анастасія Кушпіт