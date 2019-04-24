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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КИМ ЧЕН ЫН
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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КИМ ЧЕН ЫН

      Вселенский патриарх поздравил Зеленского с победой на выборах

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      Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил Владимира Зеленского
      Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил Владимира Зеленского / Фото из открытых источников

      Вселенский патриарх поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах в Украине. Варфоломей пожелал Зеленскому наслаждаться годами динамичного служения людям и вдохновляющего руководства страной.

      Варфоломей отметил, что будет поддерживать духовное процветание народа Украины, об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.

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      Вселенский патриарх также благословил продолжение реформ и отметил прогресс в Украине.

      Века совместной истории и совместной борьбы объединяют Вселенский патриархат с величественным народом Украины. С удовольствием наблюдаем за прогрессом и обновлением, которые Ваша страна приобретает день за днем – обновление, которое должно быть и судьбой, которую страна независимым образом строит,
      – говорится в обращении.

      Поздравил с победой Владимира Зеленского и святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет. Патриарх выразил надежду, что победитель осознает доверие нашего народа и продолжит государственнический, европейский и евроатлантический курс Украины.

      ЦИК подсчитала 100% голосов во втором туре президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Результаты выборов президента 2019 Религия
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