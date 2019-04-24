Вселенский патриарх поздравил Зеленского с победой на выборах

Вселенский патриарх поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах в Украине. Варфоломей пожелал Зеленскому наслаждаться годами динамичного служения людям и вдохновляющего руководства страной.

Варфоломей отметил, что будет поддерживать духовное процветание народа Украины, об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.

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Вселенский патриарх также благословил продолжение реформ и отметил прогресс в Украине.

Века совместной истории и совместной борьбы объединяют Вселенский патриархат с величественным народом Украины. С удовольствием наблюдаем за прогрессом и обновлением, которые Ваша страна приобретает день за днем – обновление, которое должно быть и судьбой, которую страна независимым образом строит,

– говорится в обращении.

Й.В. Вселенський Патріарх Варфоломій привітав В.Зеленського з обранням Президентом України. Матір-Церква відзначає досягнутий Україною прогрес, благословляє продовження реформ і підтверджує, що далі сприятиме добробуту і духовному процвітанню народу pic.twitter.com/Ni13MaebXl — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) April 24, 2019

Поздравил с победой Владимира Зеленского и святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет. Патриарх выразил надежду, что победитель осознает доверие нашего народа и продолжит государственнический, европейский и евроатлантический курс Украины.

ЦИК подсчитала 100% голосов во втором туре президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%.