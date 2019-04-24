Вселенский патриарх поздравил Зеленского с победой на выборах
Вселенский патриарх поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах в Украине. Варфоломей пожелал Зеленскому наслаждаться годами динамичного служения людям и вдохновляющего руководства страной.
Варфоломей отметил, что будет поддерживать духовное процветание народа Украины, об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.
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Вселенский патриарх также благословил продолжение реформ и отметил прогресс в Украине.
Века совместной истории и совместной борьбы объединяют Вселенский патриархат с величественным народом Украины. С удовольствием наблюдаем за прогрессом и обновлением, которые Ваша страна приобретает день за днем – обновление, которое должно быть и судьбой, которую страна независимым образом строит,
– говорится в обращении.
Поздравил с победой Владимира Зеленского и святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет. Патриарх выразил надежду, что победитель осознает доверие нашего народа и продолжит государственнический, европейский и евроатлантический курс Украины.
ЦИК подсчитала 100% голосов во втором туре президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%.