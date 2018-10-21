Вселенский патриарх Варфоломей принял у себя детей, погибших на войне украинских военных
Вселенский патриарх Варфоломей встретился в Стамбуле с украинскими детьми, родители которых погибли на Донбассе во время исполнения военных обязанностей.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман.
Читайте также: Независимая вера для независимой Украины: Томос нужен даже атеистам
Вселенский Патриарх Варфоломей встретился с украинскими детьми, родители которых погибли на Донбассе, защищая нашу землю. По-отечески теплая и приятная встреча. И, конечно, каждый ребенок получил от Его Святейшества подарок,
– написал дипломат.
Гаман также опубликовал соответствующее видео. На нем видно патриарха Варфоломея в окружении украинских детей.
Добавим, что недавно госсекретарь США Майкл Помпео поддержал стремление украинской власти и народа к созданию Украинской православной автокефальной церкви, и выразил надежду, что другие страны не будут вмешиваться в этот процесс.
Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.
После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью.
Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.
Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео
-
-
-
-
-
16 окт 2018Росія нехтує канонами: що чекає на РПЦ
-