Вселенский патриарх Варфоломей принял у себя детей, погибших на войне украинских военных

Вселенский патриарх Варфоломей встретился в Стамбуле с украинскими детьми, родители которых погибли на Донбассе во время исполнения военных обязанностей.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман.

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Вселенский Патриарх Варфоломей встретился с украинскими детьми, родители которых погибли на Донбассе, защищая нашу землю. По-отечески теплая и приятная встреча. И, конечно, каждый ребенок получил от Его Святейшества подарок,

– написал дипломат.

Гаман также опубликовал соответствующее видео. На нем видно патриарха Варфоломея в окружении украинских детей.

Вселенський Патріарх Варфоломій зустрівся з укр. дітьми, батьки яких загинули на Донбасі, захищаючи нашу землю. По-батьківськи тепла та приємна зустріч. І звичайно, кожна дитина отримала від Його Всесвятості подарунок. pic.twitter.com/tmrB1hW7gw — Oleksandr Gaman (@GamanOleksandr) 21 октября 2018 г.

Добавим, что недавно госсекретарь США Майкл Помпео поддержал стремление украинской власти и народа к созданию Украинской православной автокефальной церкви, и выразил надежду, что другие страны не будут вмешиваться в этот процесс.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.



После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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