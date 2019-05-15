Вселенский патриархат не отзовет Томос, нет оснований, – Филарет

Патриарх Филарет убежден, что Вселенский патриархат не отзовет Томос об автокефалии Православной церкви Украины при любых условиях, ведь это станет ударом по его авторитету.

Бывший глава УПЦ КП заявил, что отзыв Томоса не зависит от ПЦУ. Он также убеждает, что сделает все, чтобы сохранить единство Украинской православной церкви.

Читайте также: Раскол ПЦУ и "живой" Киевский патриархат: что означают заявления Филарета

Томос отберут или не отберут? Это не от нас зависит. Могут и отобрать, если будут основания, а могут и не отобрать. Томос дается не для того, чтобы его отбирали. Я не верю, что Вселенский патриарх отзовет Томос об автокефалии Украинской церкви. Ибо это будет удар по его авторитету,

– отметил Филарет.

Патриарх заявил, что собирается созвать Собор, чтобы внести изменения в устав церкви. Однако, Филарет отказался говорить, о каких именно изменениях идет речь.

Священнослужитель в интерью "Радио Свобода" добавил, что не существует оснований для того, чтобы забрать у Украины Томос об автокефалии православной церкви. По его мнению, существование Киевского патриархата внутри Украины не нарушает устав документа.

Филарет отметил, что ПЦУ не претендует на признание патриархата "за пределами Украины".

"Для того, чтобы нам объединиться, нам надо сохранять украинскую церковь как патриархат, но только в пределах Украины. Мы за пределами Украины не претендуем на признание нас как патриархата. И поэтому оснований для отбирания Томоса нет. Потому что мы признаем себя снаружи как Киевская митрополия", – отметил Филарет.

Патриарх подчеркнул, что украинские церковные деятели сохраняют единство, "несмотря на разные мнения", и это тоже свидетельствует о том, что основания отбирать Томос нет.

Что известно о конфликте в ПЦУ?Почетный патриарх Филарет не исключает раскол ПЦУ и отметил, что Киевский патриархат до сих пор существует. Он заявил, что разделение церкви возможно, но при этом подчеркнул – "создадим одну церковь, Киевский патриархат". Кроме того, Филарет имеет претензии к Эпифанию. Патриарх говорит, что предстоятель ПЦУ с ним не сотрудничает, поскольку за все 4 или 5 месяцев ни разу со мной не служил и не общается".



Филарет также рассказал о нарушении договоренности, которая якобы существовала перед созданием Единой церкви – митрополит Епифаний будет предстоятелем и представителем ПЦУ в православном мире. Зато "руководство церковью в Украине" будет за ним.



В Минкульте заявление о восстановлении УПЦ КП опровергли. Там напомнили, что деятельность УПЦ КП была прекращена путем объединения и присоединения к новообразованной Православной церкви на Поместном соборе 15 декабря 2018 года. Настоятель ПЦУ митрополит Епифаний также подчеркнул, что раскола в православной церкви нет, а такие структуры, как УПЦ КП и УАПЦ были распущены еще в 2018 году.