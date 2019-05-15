Вселенський патріархат не відкличе Томос, немає підстав, – Філарет

Патріарх Філарет переконаний, що Вселенський патріархат не відкличе Томос про автокефалію Православної церкви України за будь-яких умов, адже це стане ударом по його авторитету.

Колишній голова УПЦ КП зявив, що відкликання Томосу не залежить від ПЦУ. Він також переконує, що робитиме усе, аби зберегти єдність Української православної церкви.

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Томос відберуть чи не відберуть? Це не від нас залежить. Можуть і відібрати, якщо будуть підстави, а можуть і не відібрати. Томос дається не для того, щоб його відбирали. Я не вірю, що Вселенський патріарх відкличе Томос про автокефалію Української церкви. Бо це буде удар по його авторитету,

– наголосив Філарет.

Патріарх заявив, що збирається скликати Собор, аби внести зміни до статуту церкви. Проте, Філарет відмовився говорити, про які саме зміни йдеться.

Священослужитель в інтер'ю "Радіо Свобода" додав, що не існує підстав для того, щоб забрати в України Томос про автокефалію православної церкви. На його думку, існування Київського патріархату всередині України не порушує статут документу.

Філарет зауважив, що ПЦУ не претендує на визнання патріархату "за межами України".

"Для того, щоб нам об’єднатися, нам треба зберігати українську церкву як патріархат, але тільки в межах України. Ми за межами України не претендуємо на визнання нас як патріархату. І тому підстав для відібрання Томосу нема. Бо ми визнаємо себе назовні як Київська митрополія", – зазначив Філарет.

Патріарх підкреслив, що українські церковні діячі зберігають єдність, "незважаючи на різні думки", і це теж свідчить про те, що підстави відбирати Томос немає.

Що відомо про конфлікт у ПЦУ?Почесний патріарх Філарет не виключає розкол ПЦУ та зазначив, що Київський патріархат досі існує. Він заявив, що розділення церкви є можливим, але при цьому наголосив – "створимо одну церкву, Київський патріархат". Окрім того, Філарет має претензії до Епіфанія. Патріарх каже, що предстоятель ПЦУ з ним не співпрацює, бо за "всі 4 чи 5 місяців ні разу зі мною не служив і не спілкується".



Філарет також розповів про порушення домовленості, яка нібито існувала перед створенням Єдиної церкви – митрополит Епіфаній буде предстоятелем і представником ПЦУ у православному світі. Натомість "керівництво церквою в Україні" буде за ним.



У Мінкульті заяву про відновлення УПЦ КП спростували. Там нагадали, що діяльність УПЦ КП було припинено шляхом об'єднання і приєднання до новоствореної Православної церкви України на Помісному соборі 15 грудня 2018 року. Настоятель ПЦУ митрополит Епіфаній також наголосив, що розколу в православній церкві немає, а такі структури, як УПЦ КП й УАПЦ були розпущені ще у 2018 році.