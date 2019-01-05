Вселенскому патриарху доставили текст-оригинал томоса о предоставлении автокефалии ПЦУ

Иеромонах Лука, иконописец и каллиграф, привез в Константинополь, в пятницу, 4 января, текст-оригинал томоса о предоставлении автокефалии Православной Церкви Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Бигорского монастыря в Македонии.

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Текст каллиграфически оформлен на пергаменте по благословению игумена Ксенофонтського монастыря на Афоне, архимандрита Алексия,

– говорится в сообщении.

Именно этот томос будет вручен предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в воскресенье, 6 января, после Божественной литургии в Константинополе.

"Делегаты церкви Украины вместе с киевским митрополитом Епифанием уже находятся в городе, где завтра они будут присутствовать на Фанаре для официального подписи томоса Вселенским Патриархом. В воскресенье, в праздник Богоявления, два священника воссоединятся в Великой Церкви. Во время Божественной литургии Патриарх передаст томос митрополиту Епифанию ", – говорится в сообщении пресс-службы.