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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Текст-оригінал томосу про надання автокефалії ПЦУ доставили Вселенському патріарху

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      Вселенський патріарх Варфоломій
      Вселенський патріарх Варфоломій / Фото з відкритих джерел

      У п'ятницю, 4 січня, ієромонах Лука, іконописець і каліграф, привіз до Константинополя текст-оригінал томосу про надання автокефалії Православній Церкві України.

      Про це повідомила прес-служба Бігорського монастиря в Македонії.

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      Текст каліграфічно оформлений на пергаменті з благословення ігумена Ксенофонтського монастиря на Афоні, архімандрита Олексія,
      – йдеться у повідомленні.

      Саме цей томос буде вручений предстоятелю ПЦУ митрополиту Епіфанію в неділю, 6 січня, після Божественної літургії в Константинополі.

      "Делегати церкви України разом з київським митрополитом Єпіфанієм вже перебувають у місті, де завтра вони будуть присутні на Фанарі для офіційного підпису томосу Вселенським Патріархом. У неділю, на свято Богоявлення, два священики возз'єднаються у Великій Церкві. Під час Божественної літургії Патріарх передасть томос митрополиту Епіфанію ", – мовиться у повідомленні прес-служби.

      Теги: Новини України Томос Православна церква України
      Джерело: 24 Канал
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