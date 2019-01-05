Текст-оригінал томосу про надання автокефалії ПЦУ доставили Вселенському патріарху

У п'ятницю, 4 січня, ієромонах Лука, іконописець і каліграф, привіз до Константинополя текст-оригінал томосу про надання автокефалії Православній Церкві України.

Про це повідомила прес-служба Бігорського монастиря в Македонії.

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Текст каліграфічно оформлений на пергаменті з благословення ігумена Ксенофонтського монастиря на Афоні, архімандрита Олексія,

– йдеться у повідомленні.

Саме цей томос буде вручений предстоятелю ПЦУ митрополиту Епіфанію в неділю, 6 січня, після Божественної літургії в Константинополі.

"Делегати церкви України разом з київським митрополитом Єпіфанієм вже перебувають у місті, де завтра вони будуть присутні на Фанарі для офіційного підпису томосу Вселенським Патріархом. У неділю, на свято Богоявлення, два священики возз'єднаються у Великій Церкві. Під час Божественної літургії Патріарх передасть томос митрополиту Епіфанію ", – мовиться у повідомленні прес-служби.