Игнорировать сообщения о воздушной тревоге нельзя. Ведь в результате вражеских обстрелов уже погибли многие мирные украинцы, в том числе дети.

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Почти по всей Украине объявили воздушную тревогу

Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города. Так что около 3:26 15 мая во многих областях начали раздаваться сирены. В частности, из-за угрозы вражеских обстрелов воздушную тревогу объявили в:

Львовской,

Волынской,

Тернопольской,

Ровненской,

Ивано-Франковской,

Закарпатской,

Черновицкой,

Хмельницкий,

Житомирской,

Киевской,

Винницкой,

Черкасский,

Кировоградской,

Одесской,

Днепропетровской,

Запорожский,

Полтавской,

Черниговской областях.

Кроме этого, воздушная тревога продолжается в Луганской области. Ее объявили еще 4 апреля, то есть уже более 40 дней назад.

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