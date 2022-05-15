Игнорировать сообщения о воздушной тревоге нельзя. Ведь в результате вражеских обстрелов уже погибли многие мирные украинцы, в том числе дети.
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Почти по всей Украине объявили воздушную тревогу
Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города. Так что около 3:26 15 мая во многих областях начали раздаваться сирены. В частности, из-за угрозы вражеских обстрелов воздушную тревогу объявили в:
- Львовской,
- Волынской,
- Тернопольской,
- Ровненской,
- Ивано-Франковской,
- Закарпатской,
- Черновицкой,
- Хмельницкий,
- Житомирской,
- Киевской,
- Винницкой,
- Черкасский,
- Кировоградской,
- Одесской,
- Днепропетровской,
- Запорожский,
- Полтавской,
- Черниговской областях.
Кроме этого, воздушная тревога продолжается в Луганской области. Ее объявили еще 4 апреля, то есть уже более 40 дней назад.
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