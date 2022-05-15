Ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу категорично не можна. Адже внаслідок ворожих обстрілів вже загинули багато мирних українців, зокрема дітей.
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Майже по всій Україні оголосили повітряну тривогу
Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста. Тож близько 3:26 15 травня в багатьох областях почали лунати сирени. Зокрема, через загрозу ворожого обстрілу повітряну тривогу оголосили у:
- Львівській,
- Волинській,
- Тернопільській,
- Рівненській,
- Івано-Франківській,
- Закарпатській,
- Чернівецькій,
- Хмельницькій,
- Житомирській,
- Київській,
- Вінницькій,
- Черкаській,
- Кіровоградській,
- Одеській,
- Дніпропетровській,
- Запорізькій,
- Полтавській,
- Чернігівській областях.
Окрім цього, повітряна тривога триває на Луганщині. Її оголосили ще 4 квітня, тобто вже понад 40 днів тому.
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