Ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу категорично не можна. Адже внаслідок ворожих обстрілів вже загинули багато мирних українців, зокрема дітей.

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Майже по всій Україні оголосили повітряну тривогу

Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста. Тож близько 3:26 15 травня в багатьох областях почали лунати сирени. Зокрема, через загрозу ворожого обстрілу повітряну тривогу оголосили у:

  • Львівській,
  • Волинській,
  • Тернопільській,
  • Рівненській,
  • Івано-Франківській,
  • Закарпатській,
  • Чернівецькій,
  • Хмельницькій,
  • Житомирській,
  • Київській,
  • Вінницькій,
  • Черкаській,
  • Кіровоградській,
  • Одеській,
  • Дніпропетровській,
  • Запорізькій,
  • Полтавській,
  • Чернігівській областях.

Окрім цього, повітряна тривога триває на Луганщині. Її оголосили ще 4 квітня, тобто вже понад 40 днів тому.

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