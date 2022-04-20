Не пренебрегайте своей безопасностью. Если нет возможности пройти в укрытие, нужно спуститься в подвал. Но если это невозможно, тогда лучшим вариантом станет ванная комната или коридор. В укрытиях нужно находиться до окончания тревоги, о которой известит сирена.

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Где объявили воздушную тревогу

  • Киев и Киевская область;
  • Черниговская область;
  • Сумская область;
  • Харьковская область;
  • Полтавская область;
  • Донецкая область;
  • Днепропетровская область;
  • Запорожская область;
  • Одесская область;
  • Николаевская область;
  • Кировоградская область;
  • Черкасская область;
  • Винницкая область;
  • Житомирская область;
  • Луганская область.

Арестович объяснил, почему срабатывает воздушная тревога по всей стране: смотрите видео