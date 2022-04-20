Не нехтуйте власною безпекою. Якщо немає можливості пройти в укриття, потрібно спуститися у підвал. Та якщо і це неможливо, тоді найкращим варіантом стане ванна кімната або коридор. В укриттях потрібно перебувати до закінчення тривоги, про яку сповістить сирена.
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Де оголосили повітряну тривогу
- Київ та Київська область;
- Чернігівська область;
- Сумська область;
- Харківська область;
- Полтавська область;
- Донецька область;
- Дніпропетровська область;
- Запорізька область;
- Одеська область;
- Миколаївська область;
- Кіровоградська область;
- Черкаська область;
- Вінницька область;
- Житомирська область;
- Луганська область;
До теми – Арестович пояснив, чому спрацьовує повітряна тривога по всій країні: дивіться відео