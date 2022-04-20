Не нехтуйте власною безпекою. Якщо немає можливості пройти в укриття, потрібно спуститися у підвал. Та якщо і це неможливо, тоді найкращим варіантом стане ванна кімната або коридор. В укриттях потрібно перебувати до закінчення тривоги, про яку сповістить сирена.

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Де оголосили повітряну тривогу

  • Київ та Київська область;
  • Чернігівська область;
  • Сумська область;
  • Харківська область;
  • Полтавська область;
  • Донецька область;
  • Дніпропетровська область;
  • Запорізька область;
  • Одеська область;
  • Миколаївська область;
  • Кіровоградська область;
  • Черкаська область;
  • Вінницька область;
  • Житомирська область;
  • Луганська область;

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