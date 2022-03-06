Всем в укрытие: воздушная тревога в Чернигове
6 марта 2022 , 04:41Читати новину українською
Источник:телеграм Вячеслава Чауса
В Чернигове по состоянию на 4:37 объявили воздушную тревогу. Всем жителям города нужно спрятаться в укрытиях.
Самыми простыми укрытиями могут стать ванная или подвал. Однако наиболее безопасным является специально оборудованное укрытие.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
Не пренебрегайте своей безопасностью. В укрытии нужно быть до тех пор, пока сирена не известит об отбое тревоги.
Карта укрытий Чернигова
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!