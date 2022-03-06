Всем в укрытие: воздушная тревога в Чернигове

В Чернигове по состоянию на 4:37 объявили воздушную тревогу. Всем жителям города нужно спрятаться в укрытиях.

Самыми простыми укрытиями могут стать ванная или подвал. Однако наиболее безопасным является специально оборудованное укрытие.

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Не пренебрегайте своей безопасностью. В укрытии нужно быть до тех пор, пока сирена не известит об отбое тревоги.

Карта укрытий Чернигова

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