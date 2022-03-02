Всем в укрытие: воздушная тревога в Винницкой области
2 марта 2022 , 10:23Читати новину українською
Источник:телеграмм Сергея Борзова
В Винницкой области объявили воздушную тревогу. Всем нужно спуститься в укрытие.
Всем жителям области нужно находиться в укрытиях, пока сирена не известит об отбое тревоги.
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Укрытия в Винницкой области: карта
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