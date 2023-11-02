Ни в коем случае не игнорируйте сообщения о воздушной тревоге, призывает 24 Канал. Ведь в результате вражеских обстрелов часто гибнут и получают ранения именно гражданские.

Стоит прочесть В начале вторжения было 120 боевых самолетов, только 40 можно было использовать, – Залужный

В ряде областей звучали сирены

Приблизительно в 16:45 по Украине начала распространяться воздушная тревога. Сирены звучали в:

Одесской области;

Николаевской области;

Херсонской области;

Запорожской области;

Донецкой области;

Днепропетровской области;

Кировоградской области;

Винницкой области;

Черкасской области;

Полтавской области;

Харьковской области;

Житомирской области;

Сумская область.

Также воздушная тревога продолжается в:

Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть уже 576 дней;

временно оккупированном Крыму – с 11 декабря 2022 года, то есть уже 326 дней.

Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие,

– сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Важно! В 17:28 воздушная тревога была отменена везде, кроме Запорожской, Донецкой, Луганской областей и Крыма.

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