Ни в коем случае не игнорируйте сообщения о воздушной тревоге, призывает 24 Канал. Ведь в результате вражеских обстрелов часто гибнут и получают ранения именно гражданские.

Стоит прочесть В начале вторжения было 120 боевых самолетов, только 40 можно было использовать, – Залужный

В ряде областей звучали сирены

Приблизительно в 16:45 по Украине начала распространяться воздушная тревога. Сирены звучали в:

  • Одесской области;
  • Николаевской области;
  • Херсонской области;
  • Запорожской области;
  • Донецкой области;
  • Днепропетровской области;
  • Кировоградской области;
  • Винницкой области;
  • Черкасской области;
  • Полтавской области;
  • Харьковской области;
  • Житомирской области;
  • Сумская область.

Также воздушная тревога продолжается в:

  • Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть уже 576 дней;
  • временно оккупированном Крыму – с 11 декабря 2022 года, то есть уже 326 дней.

Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие,
– сообщили в Воздушных силах ВСУ.

К теме Значительная опасность, несмотря на усиление ПВО, – Зеленский сказал, какие регионы больше всего атакует Россия

Россияне наносят удары

  • Ночью 1 ноября российские оккупанты запустили по Украине 20 дронов-камикадзе типа "Шахед" и одну управляемую ракету Х-59. Воздушным Силам удалось ее уничтожить вместе с 18 враждебными БПЛА.
  • Российские беспилотники пересекли почти всю Украину. О работе ПВО сообщали в западных регионах Украины, в частности, во Львовской и Хмельницкой областях. Было предупреждение об угрозе для Староконстантина.
  • В Кировоградской области зафиксировали самую длинную тревогу в регионе – угроза длилась около 8 часов. Обломки вражеского дрона повредили железнодорожную контактную сеть.
  • К утру стало известно, что в Кременчуге враг попал в крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод. К счастью, люди не пострадали, а вот предприятие прекратило работу.
  • В Воздушных силах заявили, что ночью противник пытался атаковать объекты военной и критической инфраструктуры.