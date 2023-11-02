Ни в коем случае не игнорируйте сообщения о воздушной тревоге, призывает 24 Канал. Ведь в результате вражеских обстрелов часто гибнут и получают ранения именно гражданские.
Стоит прочесть В начале вторжения было 120 боевых самолетов, только 40 можно было использовать, – Залужный
В ряде областей звучали сирены
Приблизительно в 16:45 по Украине начала распространяться воздушная тревога. Сирены звучали в:
- Одесской области;
- Николаевской области;
- Херсонской области;
- Запорожской области;
- Донецкой области;
- Днепропетровской области;
- Кировоградской области;
- Винницкой области;
- Черкасской области;
- Полтавской области;
- Харьковской области;
- Житомирской области;
- Сумская область.
Также воздушная тревога продолжается в:
- Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть уже 576 дней;
- временно оккупированном Крыму – с 11 декабря 2022 года, то есть уже 326 дней.
Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие,
– сообщили в Воздушных силах ВСУ.
К теме Значительная опасность, несмотря на усиление ПВО, – Зеленский сказал, какие регионы больше всего атакует Россия
Россияне наносят удары
- Ночью 1 ноября российские оккупанты запустили по Украине 20 дронов-камикадзе типа "Шахед" и одну управляемую ракету Х-59. Воздушным Силам удалось ее уничтожить вместе с 18 враждебными БПЛА.
- Российские беспилотники пересекли почти всю Украину. О работе ПВО сообщали в западных регионах Украины, в частности, во Львовской и Хмельницкой областях. Было предупреждение об угрозе для Староконстантина.
- В Кировоградской области зафиксировали самую длинную тревогу в регионе – угроза длилась около 8 часов. Обломки вражеского дрона повредили железнодорожную контактную сеть.
- К утру стало известно, что в Кременчуге враг попал в крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод. К счастью, люди не пострадали, а вот предприятие прекратило работу.
- В Воздушных силах заявили, что ночью противник пытался атаковать объекты военной и критической инфраструктуры.