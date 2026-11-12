Первая за 14 лет: в Испании миллионы людей вышли на забастовку из-за жилищного кризиса

11 ноября в Испании прошла общая забастовка, в которой приняли участие около 4 миллионов человек, протестующих против роста цен на жилье. Массовая акция протеста парализовала работу транспорта и предприятий в крупнейших городах.

Как сообщает издание The Guardian, инициаторами протестов выступили ассоциации арендаторов, к которым впоследствии присоединились ведущие профсоюзы страны.

Что известно о забастовке?

В ряде промышленных секторов, в частности в автомобилестроении и портах, участие работников в забастовке достигло 90%, а среди служб вывоза мусора составило 82%.

Наибольшая активность была зафиксирована в прибрежных регионах, в частности в Каталонии и Андалусии, где проблема доступности жилья стоит наиболее остро.

Чрезвычайно важно напомнить людям, что мы, рабочие, которые также являются арендаторами или выплачивают ипотеку, имеем силу остановить производство и парализовать экономику,

– заявила представительница Союза арендаторов Мадрида Сандра Мора в эфире телерадиокомпании RNE.



Протесты в Испании / AP Photo/Francisco Seco

Блокировка магистралей и столкновения в городах

В Барселоне протестующие еще с полуночи перекрыли входы на заводы, рынки и транспортные узлы, заблокировав ключевые автомагистрали горящими шинами.

Вечером колонна заполнила главный торговый проспект города, скандируя требования о снижении цен на жилье. Ближе к ночи группы митингующих подожгли мусорные баки и разбили несколько витрин, что спровоцировало столкновения с правоохранителями.



Столкновения во время митингов в Испании / AP Photo/Francisco Seco

В Мадриде, несмотря на ливень, на центральные бульвары вышли около 120 тысяч человек. Возле главного оптового рынка произошли столкновения между пикетчиками и силовиками, в целом по стране за незначительные нарушения задержали более 50 человек.

В то же время в ряде южных городов, таких как Севилья и Кадис, уличные марши отменили из-за штормовых порывов ветра до 120 километров в час.

Моему сыну 43 года, и у него до сих пор нет собственного жилья, потому что он не может себе его позволить,

– поделилась 74-летняя участница демонстрации в Мадриде Альмудена Лопес, отметив, что специалист в сфере IT вынужден снимать комнату в совместной квартире.

Масштабы протестов: смотрите видео

Рост цен на аренду и политический раскол

Общественное возмущение обострилось в сентябре после принудительного выселения 87-летней Марикармен Абаскаль из квартиры, где она прожила более семидесяти лет.

На фоне активного преобразования жилого фонда в туристические апартаменты и спекулятивные активы стоимость аренды в Испании за последнее десятилетие подскочила на 80%, тогда как цены на покупку жилья выросли на 63%.

Есть одна проблема, которая раскалывает страну, и это трудности, с которыми сталкиваются многие люди, пытаясь получить доступ к жилью,

– подчеркнул лидер профсоюза "Рабочие комиссии" Унай Сордо в комментарии Cadena Ser.

Всеобщая забастовка разразилась за две недели до внеочередных парламентских выборов, назначенных на 29 ноября.

Премьер-министр Педро Санчес поддержал требования профсоюзов, тогда как глава Мадридского региона Исабель Диас Аюсо обвинила забастовщиков в попытке держать граждан в заложниках.

Напомним, ранее мы писали о том, что 5 ноября во Франции прошли масштабные протесты, охватившие десятки городов. Участники акций требовали повышения зарплат, а профсоюзы заявили, что будут продолжать мобилизацию, пока власти не выполнят их требования.