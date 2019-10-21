15:31
21 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Сокол Путина загадил дворец в Саудовской Аравии. ГРУшник спалился
      Вєсті Кремля
      18:45, 19 октября
      Вести.UA. Жир: Юзик продвигает "Квартал 95". Как "Слуге народа" помогает магия
      Вєсті.UA
      20:41, 19 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Всеукраинская перепись населения: что будут спрашивать и когда посчитают

      51 Читати новину українською

      Масштабная перепись в Украине пройдет уже в 2020 году. Кроме средств и техники, для этого требуется немалое количество людей, которых надо научить считать украинцев. Впрочем, деньги уже выделили, социологи готовятся, правительство думает о диджитализации процесса, а вот рядовые украинцы часто просто не знают, зачем эта перепись и вообще открывать ли дверь людям с планшетами.

      Перед всеукраинской переписью населения уже в декабре 2019 года проведут пробную – в Оболонском районе столицы и Бородянском районе на Киевщине.

      Обратите внимание! Оккупанты проводят перепись населения на Донбассе

      Правительство пообещало заменить кипы бумаги планшетами, что должно значительно упростить процесс и позволит контролировать работу ста тысяч переписчиков. Место регистрации неважно, имена респондентов скроет программа.

      Будет возможность самостоятельно пройти опрос в интернете или же прийти на специальный участок. Переписной лист будет насчитывать примерно полсотни вопросов — возраст, пол, образование, трудоустройство, семейное положение, жилищные условия и тому подобное.


      О чем будут спрашивать во время реестра граждан

      Вынужденным переселенцам поставят больше вопросов, а сами оккупированные территории перепись обойдет. Однако вероятно, оценить количество населения там все же удастся.

      Перепись населения должна проводиться каждые десять лет. Впрочем, в независимой Украине ее провели только раз, в 2001 году. Тогда насчитали почти 48,5 миллионов. Потом – то власти не хватало финансов, то она берегла себе ресурс для манипуляций на выборах.

      Почему в Украине хотят провести перепись населения В 2020 году должна состояться вторая всеукраинская перепись населения. Изначально ее проведение было запланировано на 2012 год, но потом переносилось несколько раз. Последняя и первая за время независимости перепись проводилась еще в 2001 году.

      О проведении очередной переписи Владимир Зеленский и его команда говорили еще с первых дней президентства, а с самого начала датой проведения назывался декабрь 2019 года.

      Перепись населения очень уместна, поскольку из-за начала войны на востоке Украины и затяжного экономического кризиса в Украине существенно оживились миграционные процессы – как внутри государства, так и снаружи.

      Деньги нашлись только сейчас: почти 3,4 миллиарда гривен уже заложили в законопроект бюджета-2020. Впрочем, новое правительство, увлеченное идеей диджитализации всего, планирует еще до конца 2019 года посчитать украинцев электронно.

      Даже такая простая вещь как реестр украинцев или реестр физических лиц, разбросанный по 6-7 базовым реестрам. Мы сейчас делаем большую работу для того, чтобы получить единый реестр,
      – отметил Дмитрий Дубилет, министр Кабинета Министров.

      Однако, по словам директора фонда "Демократические инициативы" Ирины Бекешкиной, электронный реестр полноценную перепись заменить не может.

      По результатам переписи министры планируют правительственные программы. Кроме того, данными позволят пользоваться всем. Правда, обработают их аж через год после самой переписи.

      blog_ava
      Танцы со звездами 2019: все участники третьего сезона популярного шоу
      сегодня
      20718
      Автор: Анна Брыкова
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины Дмитрий Дубилет Сеть
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Виклики нового Генпрокурора і доля прокурорів на місцях
      сегодня , 15:00 Виклики нового Генпрокурора і доля прокурорів на місцях
      Ярослав Гришин 986
      Загрязнение воздуха в Украине: в чем опасность и каковы причины смога
      сегодня , 14:08 Загрязнение воздуха в Украине: в чем опасность и каковы причины смога
      Вероніка Климська 1158
      "Горела хата": скандал с "Кварталом 95" и Гонтаревой – что надо знать
      сегодня , 13:28 "Горела хата": скандал с "Кварталом 95" и Гонтаревой – что надо знать
      Андрій Шляхтін 1654
      Українські хакери оприлюднили відео та переписки з телефону "Мотороли" і його дружини
      сегодня , 12:06 Українські хакери оприлюднили відео та переписки з телефону "Мотороли" і його дружини
      Михайло Макарук 1172
      Стыд и позор, – реакция соцсетей на скандальный номер "Квартала" про Гонтареву
      сегодня , 12:01 Стыд и позор, – реакция соцсетей на скандальный номер "Квартала" про Гонтареву
      Северин Трач 726
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук