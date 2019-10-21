Всеукраинская перепись населения: что будут спрашивать и когда посчитают

Масштабная перепись в Украине пройдет уже в 2020 году. Кроме средств и техники, для этого требуется немалое количество людей, которых надо научить считать украинцев. Впрочем, деньги уже выделили, социологи готовятся, правительство думает о диджитализации процесса, а вот рядовые украинцы часто просто не знают, зачем эта перепись и вообще открывать ли дверь людям с планшетами.

Перед всеукраинской переписью населения уже в декабре 2019 года проведут пробную – в Оболонском районе столицы и Бородянском районе на Киевщине.

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Правительство пообещало заменить кипы бумаги планшетами, что должно значительно упростить процесс и позволит контролировать работу ста тысяч переписчиков. Место регистрации неважно, имена респондентов скроет программа.

Будет возможность самостоятельно пройти опрос в интернете или же прийти на специальный участок. Переписной лист будет насчитывать примерно полсотни вопросов — возраст, пол, образование, трудоустройство, семейное положение, жилищные условия и тому подобное.



О чем будут спрашивать во время реестра граждан

Вынужденным переселенцам поставят больше вопросов, а сами оккупированные территории перепись обойдет. Однако вероятно, оценить количество населения там все же удастся.

Перепись населения должна проводиться каждые десять лет. Впрочем, в независимой Украине ее провели только раз, в 2001 году. Тогда насчитали почти 48,5 миллионов. Потом – то власти не хватало финансов, то она берегла себе ресурс для манипуляций на выборах.

Почему в Украине хотят провести перепись населения В 2020 году должна состояться вторая всеукраинская перепись населения. Изначально ее проведение было запланировано на 2012 год, но потом переносилось несколько раз. Последняя и первая за время независимости перепись проводилась еще в 2001 году.



О проведении очередной переписи Владимир Зеленский и его команда говорили еще с первых дней президентства, а с самого начала датой проведения назывался декабрь 2019 года.



Перепись населения очень уместна, поскольку из-за начала войны на востоке Украины и затяжного экономического кризиса в Украине существенно оживились миграционные процессы – как внутри государства, так и снаружи.

Деньги нашлись только сейчас: почти 3,4 миллиарда гривен уже заложили в законопроект бюджета-2020. Впрочем, новое правительство, увлеченное идеей диджитализации всего, планирует еще до конца 2019 года посчитать украинцев электронно.

Даже такая простая вещь как реестр украинцев или реестр физических лиц, разбросанный по 6-7 базовым реестрам. Мы сейчас делаем большую работу для того, чтобы получить единый реестр,

– отметил Дмитрий Дубилет, министр Кабинета Министров.

Однако, по словам директора фонда "Демократические инициативы" Ирины Бекешкиной, электронный реестр полноценную перепись заменить не может.

По результатам переписи министры планируют правительственные программы. Кроме того, данными позволят пользоваться всем. Правда, обработают их аж через год после самой переписи.