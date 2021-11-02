Всеукраинский форум "Бизнес без бумаги" объединит лучший цифровой опыт украинских компаний

19 и 23 ноября в Киеве пройдет третий всеукраинский форум "Бизнес без бумаги". Организатор – сервис цифровых решений для бизнеса "Вчасно" в партнерстве с LIGA360.

Уже третий год Форум собирает представителей государства и лидеров рынка из разных индустрий для обмена успешными цифровыми кейсами. В этом году мероприятие пройдет в двух форматах: онлайн – 19 ноября и онлайн+офлайн – 23 ноября.

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Форум поделен на три блока: быстрый старт, цифровой взлет для бизнеса и новый уровень диджитализации. Посетители получат действенные инструменты, с которыми легко пройти путь от первого электронного сервиса до масштабирования на все процессы компании.

Представители государства расскажут, в частности, о прозрачности предоставления государственных услуг и удобных цифровых сервисах для бизнеса. Лидеры рынка поделятся своим опытом внедрения электронного документооборота, работы с цифровыми кассами, ошибками и инсайтами на пути от идеи диджитализации до масштабирования бизнеса.

В ходе панельных дискуссий участники обсудят, в частности, следующие "горячие" темы:

Более года с ПРРО: перспективы и подводные камни;

Внедрение электронной товарно-транспортной накладной (е-ТТН): опыт использования и следующие шаги государства.

Среди спикеров Форума:

Мстислав Баник , руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины

, руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Игорь Дядюра , заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации

, заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Фарид Сафаров , директор Директората цифровой инфраструктуры на транспорте Мининфраструктуры

, директор Директората цифровой инфраструктуры на транспорте Мининфраструктуры Надежда Васильева , директор Института Цифровой трансформации. Член наблюдательного совета ГП "Прозорро.Продажи"

, директор Института Цифровой трансформации. Член наблюдательного совета ГП "Прозорро.Продажи" Владимир Игонин , Адвокат, Партнер "Василь Кісіль і Партнери"

, Адвокат, Партнер "Василь Кісіль і Партнери" Ольга Таранова , Product Director компанії ЛІГА:ЗАКОН

, Product Director компанії ЛІГА:ЗАКОН Артем Быковец , CEO / Organizational & Agile Coach at Simplesense

, CEO / Organizational & Agile Coach at Simplesense Наталия Ковалева , руководитель торговой площадки Zakupki.Prom

, руководитель торговой площадки Zakupki.Prom Антон Скоков , руководитель сервиса цифровых решений для бизнеса "Вчасно"

, руководитель сервиса цифровых решений для бизнеса "Вчасно" Анна Комарова, руководитель сервиса "Вчасно.Каса"

Ознакомиться с полной программой и купить билет можно по ссылке.

Форум "Бизнес без бумаги" – от идеи до масштабирования на все процессы в компании.