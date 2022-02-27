Вся Черкасская область – повторная воздушная тревога

В Черкасской области объявили повторную воздушную тревогу. Всем – обратно в укрытие.

О тревоге в 20:10 сообщил глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

Важно Хмельницкий и Винница – воздушная опасность

Отбой предварительной тревоги объявили только 2 минуты назад, в 20:08. Скичко добавил, что есть факты прилета двух снарядов в городе Черкассы. Подробности обещают позже.



