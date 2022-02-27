Вся Черкасская область – повторная воздушная тревога
27 февраля 2022 , 20:17Читати новину українською
Источник:телеграмм Александра Скичко
В Черкасской области объявили повторную воздушную тревогу. Всем – обратно в укрытие.
О тревоге в 20:10 сообщил глава Черкасской ОГА Александр Скичко.
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Отбой предварительной тревоги объявили только 2 минуты назад, в 20:08. Скичко добавил, что есть факты прилета двух снарядов в городе Черкассы. Подробности обещают позже.