На это в своем телеграм-канале обратил внимание военный блогер Анатолий "Штирлиц". Он опубликовал красноречивые скриншоты из социальных сетей.

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"Вся Кострома в шоке"

Блогер показал разговоры россиян в одной из групп во "ВКонтакте". Родные и знакомые военных жалуются, что в 331-м десантном полку уже очень много потерь. "Вся Кострома в шоке. Командир погиб, его зам, бойцы...", – пишут пользователи.

Такие сообщения появляются в этой группе регулярно. Очевидно, в государстве-агрессоре начинают подозревать, что не все так, как подает на блюдечке пропагандистская машина.

О чем общаются россияне в сети / Скриншоты

Среди ликвидированных – командрир полка

Накануне вооруженные силы Украины ликвидировали полковника Сергея Сухарева, руководившего 331-м воздушно-десантным полком России. Его подразделения, К слову, еще до полномасштабного вторжения участвовали в войне на востоке Украины. Сухареву передали командование полком недавно, в 2021 году.

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