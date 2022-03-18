На це у своєму телеграм-каналі звернув увагу військовий блогер "Анатолій Штірліц". Він опублікував промовисті скриншоти з соціальних мереж.

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"Уся Кострома в шоці"

Блогер показав розмови росіян в одній із груп у "ВКонтакте". Рідні та знайомі військових бідкаються, що у 331-му десантному полку вже дуже багато втрат. "Уся Кострома у шоці. Командир загинув, його зам, бійці...", – пишуть користувачі.

Такі повідомлення з'являються в цій групі регулярно. Очевидно, у державі-агресорці починають підозрювати, що не все так, як подає на блюдечку пропагандистська машина.



Про що спілкуються росіяни у мережі / Скриншоти

Серед ліквідованих – командрир полку

Напередодні Збройні сили України ліквідували полковника Сергія Сухарьова, який керував 331-м повітряно-десантним полком Росії. Його підрозділи, до слова, ще до повномасштабного вторгнення брали участь у війні на Сході України. Сухарьову передали командування полком у 2021 році.

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