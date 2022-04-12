Вся критическая инфраструктура на Луганщине – разбита: Гайдай рассказал о гуманитарной ситуации

В Луганской области сейчас сложная ситуация. Там войска России пытаются атаковать и продвигаться, а город обстреливают с неба.

ВСУ героически удерживают оборону, но россияне беспощадно уничтожают города Луганской области, передает 24 канал.

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О ситуации в области, в частности, гуманитарной, рассказал глава ОВА Сергей Гайдай.

Люди находятся под постоянными обстрелами 47 дней. "Утюжат" по поселкам всем, что есть: это и минометы, танки, артиллерия, "Грады", "Смерчи", "Ураганы", "Точка – У", авиацией бомбят – каждый день,

– сказал Гайдай.

Гуманитарная ситуация – сложная

Глава ОВА рассказал, что гуманитарная ситуация в Луганской области неудовлетворительная, ведь уничтожена вся критическая инфраструктура.

Критическая инфраструктура, касающаяся воды, газа и электричества – разбита. Лишь иногда электрикам удается делать какие-то фантастические вещи, тогда в некоторых районах есть электричество или газ,

– сказал Гайдай.

Все остальные пункты остаются практически без каких-либо коммуникаций. Проблемы есть и с гуманитарными грузами и доставкой самого необходимого людям, оставшимся в области.

Если говорить о Попасной и Рубежном, то туда доставить ничего нельзя, там идут бои уже внутри городов. У нас там даже эвакуационные автобусы попадали под обстрелы. Гуманитарный штаб в Лисичанске тоже обстреляли,

– рассказал Гайдай.

В то же время в города, куда можно еще доставить, гуманитарную помощь привозят. А в Рубежном, в той части, где город контролируют ВСУ, Нацгвардейцы сами раздают помощь тем, кто остался.

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