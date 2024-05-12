Собственно, около 09:45 в воскресенье, 12 мая, люди слышали сирены во всех областях Украины (отбои – около 10:15). В этом материале 24 Канал рассказывает все, что известно о воздушной опасности.

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10:15, 12 мая Начали раздаваться отбои в разных областях нашего государства.

09:53, 12 мая Мониторинговые каналы пишут, что, кроме ракетной опасности, фиксируют очень высокую активность разведывательных дронов на Харьковщине. Также на Сумщине есть несколько разведывательных беспилотников. В то же время летают разведчики неподалеку Днепра, в окрестностях Запорожья, в районе Николаевщины и Кривого Рога. Важно, что и на Херсонщине их много.

09:47, 12 мая Воздушные силы предупреждают: по всей Украине – ракетная опасность. Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", что является носителем ракет типа "Кинжал".