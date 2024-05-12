Собственно, около 09:45 в воскресенье, 12 мая, люди слышали сирены во всех областях Украины (отбои – около 10:15). В этом материале 24 Канал рассказывает все, что известно о воздушной опасности.
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Начали раздаваться отбои в разных областях нашего государства.
Мониторинговые каналы пишут, что, кроме ракетной опасности, фиксируют очень высокую активность разведывательных дронов на Харьковщине. Также на Сумщине есть несколько разведывательных беспилотников.
В то же время летают разведчики неподалеку Днепра, в окрестностях Запорожья, в районе Николаевщины и Кривого Рога. Важно, что и на Херсонщине их много.
Воздушные силы предупреждают: по всей Украине – ракетная опасность. Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", что является носителем ракет типа "Кинжал".
Сирены слышали в столице и на территории:
- Киевской;
- Винницкой;
- Волынской;
- Днепропетровской;
- Донецкой;
- Житомирской;
- Закарпатской;
- Запорожской;
- Ивано-Франковской;
- Кировоградской;
- Львовской;
- Николаевской;
- Одесской;
- Полтавской
- Ровенской;
- Сумской;
- Тернопольской;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Хмельницкой;
- Черкасской;
- Черновицкой;
- Черниговской областей.
Вместе с тем важно, что непрерывная воздушная опасность существует для Луганской области и Крыма.