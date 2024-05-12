Власне, близько 09:45 у неділю, 12 травня, люди чули сирени у всіх областях України (відбої – близько 10:15). У цьому матеріалі 24 Канал розповідає усе, що відомо про повітряну небезпеку.

Дивіться також Який реальний стан російської авіації та чи зможе Україна досягнути паритету в небі

10:15, 12 травня Почали лунати відбої у різних областях нашої держави.

09:53, 12 травня Моніторингові канали пишуть, що, окрім ракетної небезпеки, фіксують дуже високу активність розвідувальних дронів на Харківщині. Також на Сумщині є декілька розвідувальних безпілотників. Водночас літають розвідники неподалік Дніпра, на околицях Запоріжжя, в районі Миколаївщини й Кривого Рогу. Важливо, що і на Херсонщині їх багато.

09:47, 12 травня Повітряні сили попереджають: по всій Україні – ракетна небезпека. Зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка", що є носієм ракет типу "Кинджал".