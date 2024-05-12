Власне, близько 09:45 у неділю, 12 травня, люди чули сирени у всіх областях України (відбої – близько 10:15). У цьому матеріалі 24 Канал розповідає усе, що відомо про повітряну небезпеку.
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Почали лунати відбої у різних областях нашої держави.
Моніторингові канали пишуть, що, окрім ракетної небезпеки, фіксують дуже високу активність розвідувальних дронів на Харківщині. Також на Сумщині є декілька розвідувальних безпілотників.
Водночас літають розвідники неподалік Дніпра, на околицях Запоріжжя, в районі Миколаївщини й Кривого Рогу. Важливо, що і на Херсонщині їх багато.
Повітряні сили попереджають: по всій Україні – ракетна небезпека. Зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка", що є носієм ракет типу "Кинджал".
Сирени чули в столиці та на території:
- Київської;
- Вінницької;
- Волинської;
- Дніпропетровської;
- Донецької;
- Житомирської;
- Закарпатської;
- Запорізької;
- Івано-Франківської;
- Кіровоградської;
- Львівської;
- Миколаївської;
- Одеської;
- Полтавської
- Рівненської;
- Сумської;
- Тернопільської;
- Харківської;
- Херсонської;
- Хмельницької;
- Черкаської;
- Чернівецької;
- Чернігівської областей.
Разом з тим важливо, що безупинна повітряна небезпека існує для Луганської області та Криму.