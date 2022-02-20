Какая будет погода в понедельник

Температура воздуха в Украине будет теплой как для зимнего месяца. В среднем она будет колебаться в пределах +8…+10 градусов.

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Рабочая неделя для жителей Запада начнется с дождливой погоды. Осадки прогнозируют с утра и до вечера. Температура воздуха будет плюсовой, только в Виннице ночью столбики термометров опустятся до -1 градуса.

На Востоке воздух будет холоднее. Там синоптики обещают +6…+8 градусов, а на Харьковщине – +5…+7 градусов. На небе будет солнце, а дождя не будет. Ветер будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

В южных областях синоптики прогнозируют +9…+11 градусов, только в Крыму на градус меньше. Солнечная погода будет сопровождаться порывистым ветром скоростью 7 – 12 метров в секунду.

В Киеве небо будет ясным и безоблачным. Столбики термометров будут колебаться в пределах +7...+9 градусов. Даже ночью температура не опустится ниже нуля.

Погода в городах Украины 21 февраля

Ужгород – +8...+10

Львов – +8...+10

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +8...+10

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +8...+10

Ровно – +8...+10

Житомир – +8...+10

Винница – +8...+10

Одесса – +9...+11

Николаев – +9...+11

Херсон – +9...+11

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – +7...+9

Черкассы – +8...+10

Чернигов – +8...+10

Сумы – +6...+8

Полтава – +8...+10

Днепр – +8...+10

Запорожье – +8...+10

Донецк – +6...+8

Луганск – +7...+9

Харьков – +5...+7

Киев – +7...+9

Прогноз погоды на 21 февраля / Карта Укргидрометцентра