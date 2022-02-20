Якою буде погода в понеділок

Температура повітря в Україні буде теплою, як для зимового місяця. В середньому вона коливатиметься у межах +8...+10 градусів.

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Робочий тиждень для мешканців Заходу розпочнеться з дощової погоди. Опади прогнозують зранку й до вечора. Температура повітря буде плюсовою, лише у Вінниці вночі стовпчики термометрів опустяться до -1 градуса.

На Сході повітря буде холоднішим. Там синоптики обіцяють +6...+8 градусів, а на Харківщині – +5...+7 градусів. На небі з'являтиметься сонце, а дощу не буде. Вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

У південних областях синоптики прогнозують +9...+11 градусів, лише у Криму на градус менше. Сонячна погода супроводжуватиметься поривчастим вітром швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.

У Києві небо буде ясним та бездощовим. Стовпчики термометрів коливатимуться у межах +7...+9 градусів. Навіть вночі температура не опуститься нижче нуля.

Погода у містах України 21 лютого

Ужгород – +8...+10

Львів – +8...+10

Івано-Франківськ – +8...+10

Тернопіль – +8...+10

Чернівці – +8...+10

Хмельницький – +8...+10

Луцьк – +8...+10

Рівне – +8...+10

Житомир – +8...+10

Вінниця – +8...+10

Одеса – +9...+11

Миколаїв – +9...+11

Херсон – +9...+11

Сімферополь – +8...+10

Кропивницький – +7...+9

Черкаси – +8...+10

Чернігів – +8...+10

Суми – +6...+8

Полтава – +8...+10

Дніпро – +8...+10

Запоріжжя – +8...+10

Донецьк – +6...+8

Луганськ – +7...+9

Харків – +5...+7

Київ – +7...+9



Прогноз погоди на 21 лютого / Карта Укргідрометцентру