Якою буде погода в понеділок
Температура повітря в Україні буде теплою, як для зимового місяця. В середньому вона коливатиметься у межах +8...+10 градусів.
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Робочий тиждень для мешканців Заходу розпочнеться з дощової погоди. Опади прогнозують зранку й до вечора. Температура повітря буде плюсовою, лише у Вінниці вночі стовпчики термометрів опустяться до -1 градуса.
На Сході повітря буде холоднішим. Там синоптики обіцяють +6...+8 градусів, а на Харківщині – +5...+7 градусів. На небі з'являтиметься сонце, а дощу не буде. Вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.
У південних областях синоптики прогнозують +9...+11 градусів, лише у Криму на градус менше. Сонячна погода супроводжуватиметься поривчастим вітром швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.
У Києві небо буде ясним та бездощовим. Стовпчики термометрів коливатимуться у межах +7...+9 градусів. Навіть вночі температура не опуститься нижче нуля.
Погода у містах України 21 лютого
Ужгород – +8...+10
Львів – +8...+10
Івано-Франківськ – +8...+10
Тернопіль – +8...+10
Чернівці – +8...+10
Хмельницький – +8...+10
Луцьк – +8...+10
Рівне – +8...+10
Житомир – +8...+10
Вінниця – +8...+10
Одеса – +9...+11
Миколаїв – +9...+11
Херсон – +9...+11
Сімферополь – +8...+10
Кропивницький – +7...+9
Черкаси – +8...+10
Чернігів – +8...+10
Суми – +6...+8
Полтава – +8...+10
Дніпро – +8...+10
Запоріжжя – +8...+10
Донецьк – +6...+8
Луганськ – +7...+9
Харків – +5...+7
Київ – +7...+9
Прогноз погоди на 21 лютого / Карта Укргідрометцентру