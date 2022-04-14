Об этом вечером 14 апреля сообщил Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА. Чиновник описал, какая сейчас ситуация по области, пишет 24 канал.

Читайте также Спецназовцы ССО взорвали мост с российской техникой, которая шла на Изюм

Продолжается эвакуация из Лозовой и Барвенково

Эвакуацию проводят, в частности, из Лозовой. Оттуда уже выехало более 30 тысяч человек. Кроме этого, помогают уехать и жителям Барвенково – его уже покинули около 4 тысяч граждан.

В военной администрации области прогнозируют, что вскоре в этих городах могут начаться боевые действия, ведь они находятся именно на Изюмском направлении. Наши военные держат там оборону, чтобы не пропустить врага в Донецкую и Луганскую области.

Обратите внимание! Синегубов объяснил, что нет оснований объявлять эвакуацию из других населенных пунктов. Это касается, в частности, и Харькова.

Где ситуация сложнее

По состоянию на 14 апреля достаточно сложная ситуация – в Боровской поселковой общине. Она частично находится под контролем оккупантов, поэтому с одной стороны – в полном окружении. Поэтому попасть туда, как и уехать, очень опасно.

Как взорвали мост с российской техникой, которая шла на Изюм: видео