Об этом вечером 14 апреля сообщил Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА. Чиновник описал, какая сейчас ситуация по области, пишет 24 канал.
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Продолжается эвакуация из Лозовой и Барвенково
Эвакуацию проводят, в частности, из Лозовой. Оттуда уже выехало более 30 тысяч человек. Кроме этого, помогают уехать и жителям Барвенково – его уже покинули около 4 тысяч граждан.
В военной администрации области прогнозируют, что вскоре в этих городах могут начаться боевые действия, ведь они находятся именно на Изюмском направлении. Наши военные держат там оборону, чтобы не пропустить врага в Донецкую и Луганскую области.
Где ситуация сложнее
По состоянию на 14 апреля достаточно сложная ситуация – в Боровской поселковой общине. Она частично находится под контролем оккупантов, поэтому с одной стороны – в полном окружении. Поэтому попасть туда, как и уехать, очень опасно.
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