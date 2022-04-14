Про це ввечері 14 квітня повідомив Олег Синєгубов, глава Харківської ОВА. Посадовець описав, якою наразі є ситуація по області, пише 24 канал.
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Триває евакуація з Лозової та Барвінкового
Евакуацію проводять, зокрема, із Лозової. Звідти вже виїхало понад 30 тисяч людей. Крім цього, допомагають виїхати й мешканцям Барвінкового – його вже покинули близько 4 тисячі громадян.
У військовій адміністрації області прогнозують, що невдовзі у цих містах можуть розпочатися бойові дії, адже вони розташовані саме на Ізюмському напрямку. Наші військові тримають там оборону, аби не пропустити ворога до Донецької та Луганської областей.
Де ситуація є складнішою
Станом на 14 квітня досить складна ситуація – у Боровській селищній громаді. Вона частково перебуває під контролем окупантів, тому з одного боку – в повному оточенні. Через це потрапити туди, як і виїхати, дуже небезпечно.
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