В статье указано, что за 2 недели до решения Совета ЕС об открытии границ для украинцев, сообщили об аналогичном шаге для Молдовы, Армении, Азербайджана.

Ранее Эстония, Латвия и Литва открыли границы для украинцев

Те страны ЕС, которые открыли границы для них, готовят новость и для украинцев, по аналогичному принципу,

– пишут СМИ.

Отметим, что со справкой о вакцинации путешествовать в Нидерланды можно и сейчас. Впоследствии пересекать нидерландскую границу смогут и вакцинированные украинцы. Возможно, что не будут требовать также результатов тестов.

Что известно о свободном въезде в другие страны

Австрия и Испания могут открыться уже с 22 июля. Для пересечения границы потребуется отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген. Можно воспользоваться старым положительным тестом или справкой о вакцинации. Дети до 12 лет тесты сдавать не должны.

могут открыться уже с 22 июля. Для пересечения границы потребуется отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген. Можно воспользоваться старым положительным тестом или справкой о вакцинации. Дети до 12 лет тесты сдавать не должны. Для въезда в Люксембург справка о вакцинации не подойдет, однако устроят и отрицательные результаты тестов.

справка о вакцинации не подойдет, однако устроят и отрицательные результаты тестов. В Португалии будут действовать те же правила, как и в Люксембурге.

будут действовать те же правила, как и в Люксембурге. Правила для въезда в Исландию будут несколько иными: понадобится справка о вакцинации или справка о том, что человек уже переболел коронавирусом.

ЕС ранее сообщил об открытии границ для украинцев

Отметим, что Евросоюз принял решение об открытии границ для граждан Украины еще 15 июля. Перечень стран, в который попала Украина, будет действовать в течение 2 недель, а затем его снова пересмотрят. Впоследствии, о том, что граждане Украины могут свободно приезжать, сообщили в ряде страны. Среди них – страны Балтии, Бельгия, Германия, Дания и другие. Каждое правительство ставит свои требования.

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