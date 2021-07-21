У статті зазначено, що за 2 тижні до рішення Ради ЄС про відкриття кордонів для українців, повідомили про аналогічний крок для Молдови, Вірменії, Азербайджану.

Раніше Естонія, Латвія і Литва відкрили кордони для українців

Ті країни ЄС, які відкрили кордони для них, готують новину і для українців, за аналогічним принципом,

– пишуть ЗМІ.

Зазначимо, що з довідкою про вакцинацію подорожувати до Нідерландів можна і зараз. Згодом перетинати нідерландський кордон зможуть і невакциновані українці. Можливо, що не вимагатимуть навіть результатів тестів.

Що відомо про вільний в'їзд до інших країн

Австрія та Іспанія можуть відкритися вже з 22 липня. Для перетину кордону буде потрібен негативний ПЛР-тест або тест на антиген. Можливо скористатись старим позитивним тестом або довідкою про вакцинацію. Діти до 12 років тести здавати не повинні.

можуть відкритися вже з 22 липня. Для перетину кордону буде потрібен негативний ПЛР-тест або тест на антиген. Можливо скористатись старим позитивним тестом або довідкою про вакцинацію. Діти до 12 років тести здавати не повинні. Для в'їзду в Люксембург довідка про вакцинацію не підійде, проте влаштують і негативні результати тестів.

довідка про вакцинацію не підійде, проте влаштують і негативні результати тестів. У Португалії діятимуть такі самі правила, як і у Люксембурзі.

діятимуть такі самі правила, як і у Люксембурзі. Правила для в'їзду до Ісландії будуть трохи іншими: знадобиться довідка про вакцинацію або довідка про те, що людина вже перехворіла коронавірусом.

ЄС раніше повідомив про відкриття кордонів для українців

Зазначимо, що Євросоюз ухвалив рішення про відкриття кордонів для громадян України ще 15 липня. Перелік країн, у який потрапила Україна, буде чинним протягом 2 тижнів, а потім його знову переглянуть. Згодом, про те, що громадяни України можуть вільно приїжджати, повідомили у низці країни. Серед них – країни Балтії, Бельгія, Німеччина та Данія та інші. Вимоги кожен уряд ставить свої.

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