О них мы сможем узнать уже скоро. Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Внимание Данилов ответил на угрозы Путина бить "туда, куда еще не бил"

Я думаю, что мы в ближайшее время сможем узнать очень много интересных вещей и подробностей, как формировались все эти группы влияния и как это происходило,

– отметил Данилов.

Он также обратил внимание, что некоторые политические обозреватели, которые в свое время каждый день приходили в разные эфиры на телевидении, сейчас исчезли.

Данилов обратился к гауляйтеру Путина

"Мы живем в такие времена, которые все расставят на свои места. И это произойдет очень быстро", – отметил Данилов.

И добавил, если кто-то считает, что он сможет в законсервированном виде продолжать здесь выполнять поручения Путина и быть скрытым гауляйтером, то Служба безопасности Украины и разведка "отработают эти вопросы".

Полностью интервью с Даниловым: смотрите видео

Что известно о 4 уголовных делах против Медведчука

Виктор Медведчук в начале полномасштабного вторжения России сбежал из-под домашнего ареста, после чего его нашли и задержали сотрудники СБУ.

В настоящее время против кума Путина открыли целый ряд уголовных дел.

Ирина Венедиктова объяснила, что говорится не только о так называемом "угольном деле" и государственной измене Медведчука, но еще о 2 производствах. Еще одно, в частности, касается так называемой "трубы Медведчука".

Венедиктова сообщила, что существует еще одно, четвертое дело против Медведчука, впрочем, деталей чиновник пока не раскрыла.

К слову. Соратник Медведчука Тарас Козак скрылся из Украины еще зимой 2021 года. Пока информации о том, где он находится, нет. Но, скорей всего, Козак скрывается в России. Венедиктова считает, что он не вернется в Украину, если не будет экстрадиции.