Про них ми зможемо дізнатися вже незабаром. Про це 24 каналу розповів секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов.

Увага Данілов відповів на погрози Путіна бити "туди, куди ще не бив"

Я думаю, що ми найближчим часом зможемо дізнатися дуже багато цікавих речей та подробиць, у який спосіб формувалися усі ці групи впливу та як це відбувалося,

– зазначив Данілов.

Він також звернув увагу, що деякі політичні оглядачі, які свого часу кожного дня приходили у різні ефірі на телебаченні, зараз десь зникли.

Данілов звернувся до гауляйтерів Путіна

"Ми живемо у часи, які все розставлять на свої місця. І це станеться дуже швидко", – зазначив Данілов.

І додав, якщо хтось вважає, що зможе в законсервованому вигляді продовжувати тут виконувати доручення Путіна і бути його прихованим гауляйтером, то Служба безпеки України та розвідка "відпрацюють ці питання".

Повністю інтерв'ю з Даніловим: дивіться відео

Що відомо про 4 кримінальні справи проти Медведчука

Віктор Медведчук на початку повномасштабного вторгнення Росії втік з-під домашнього арешту, після чого його знайшли й затримали співробітники СБУ.

Наразі проти кума Путіна відкрили цілу низку кримінальних справ.

Ірина Венедіктова пояснила, що мовиться не лише про так звану "вугільну справу" і державну зраду Медведчука, а й ще про 2 провадження. Ще одне, зокрема, стосується так званої "труби Медведчука".

Венедіктова повідомила, що існує й ще одна, четверта справа проти Медведчука, втім, деталей посадовиця поки не розкрила.

До слова. Соратник Медведчука Тарас Козак втік з України ще взимку 2021 року. Наразі інформації про те, де він перебуває, немає. Але, скоріше за все, Козак ховається в Росії. Венедіктова вважає, що він вже не повернеться в Україну, якщо не буде екстрадиції.